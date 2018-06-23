23 июня 2018, суббота

Tesla разработала первый гоночный седан Model S

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Гоночная Tesla на трассе в Барселоне
Фото: twitter.com/EGTChampionship

Гоночная Tesla на трассе в Барселоне

Компания Tesla поставила частной гоночной команде свой первый полностью готовый к гонкам электромобиль.

Версия электрокара Tesla P100D в цветах команды SPV Racing уже прошла тесты на трассе в Барселоне, пишет New Atlas

Модель будет участвовать в гонках электрокаров Electric GT. Это так называемый "монокубок", то есть все команды будут использовать один и тот же автомобиль Model S. Все пилоты выйдут на старт за рулем идентичной модели P100D, мощность которой достигает 778 л.с., а до сотни километров такой электрокар разгоняется за 2,1 секунды.

"В SPV Racing мы очень рады получить наш первый гоночный автомобиль и гордимся тем, что участвуем в эволюции автоспорта. Это отличная платформа для разработки и тестирования инновационных технологий", - сказал менеджер команды Ларс Линдберг.

Готовая к гонкам Tesla оснащена специальными шинами Pirelli, Alcon-тормозами, возобновляемыми панелями из волоконно-оптического волокна и имеет новейшее оборудование безопасности. Массу автомобиля благодаря использованию композитных материалов и убранным детялям интерьера снизили почти на 500 кг.

Гонка будет состоять из 20-минутной тренировочной сессии, 60-минутной квалификации, 60-километровой гонки днем и 60-километровой гонки в сумерках.

Первый сезон гонок электрокаров Tesla стартует в конце нынешнего года. Заезд состоится 27-29 октября 2019 года в Вальелунге, Италия.

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