Tesla отзывает более 100 тысяч седанов Model S

Компания Tesla отзывает на провeрку сразу около 123 000 Model S, которые выпущены до апреля 2016 года

Самый масштабный отзыв автомобилей в истории Tesla связан с потенциальной коррозией болтов в гидроусилителе руля, пишет Engadget.

Компания планирует модернизировать болты в усилителе рулевого управления, потому что в некоторых авто "наблюдалась чрезмерная коррозия в болтах рулевого управления с усилителем, особенно в очень холодном климате, когда на улицах часто используют соли кальция или магния, а не хлорид натрия (поваренную соль)".

По словам Тесла, менее 0,2 процента автомобилей могут столкнуться с этой проблемой. Случаи аварий или ранений из-за этого пока не фиксировались, но компания хочет перестраховаться. Замена болтов будет проведена бесплатно.

В электронном письме владельцам объяснили, что если проблема с болтами проявляется, машиной становится труднее управлять на малых скоростях и при парковке, но на стабильность при высоких скоростях это не влияет.

Ранее НВ сообщало, что инвестиционный директор Vilas Capital Management Джон Инн Томпсон предсказал что компания обанкротится через 3-6 месяцев. По его словам, спасти компанию могут только вливание личных средств Илона Маска.

"Без сомнений, Tesla на гране банкротства", — написал Томпсон в письме клиентам. Он объяснил это тем, что компании будет сложно привлечь финансирование из-за проблем с поставками Model 3, падающим спросом на Model S и X, а также вероятное ухудшение кредитного рейтинга Moody’s — с B- до CCC.