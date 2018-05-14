Tesla начала поставки Model 3 за пределы США

Компания Tesla передала ключи от электрокара Model 3 первому клиенту не из Соединенных Штатов.

Автомобиль получил житель города Кингстон в канадской провинции Онтарио, пишет Engadget.

По уверениям журналистов, Tesla отправила приглашения для канадских клиентов еще в марте 2018 года, но неясно, когда первый автомобиль Model 3 поступил в страну. Точно известно, что канадец получил седан с задним приводом и более мощной батареей.

Добавим, в последние несколько недель Tesla смогла увеличить количество производимых Model 3 почти в 2 раза, до показателя около 2000 автомобилей в неделю. В планах - нарастить производство на 500 машин в неделю в ближайший месяц, а через квартал выпускать под 5000 электрокаров в неделю.

Автомобиль Tesla Model 3 — это самая бюджетная версия во всей линейке автопроизводителя. Официально ее представили публике еще 31 марта 2016 года во Фримонте. За 2 недели предзаказ оформили 370 000 человек.

Ранее НВ сообщало, что по итогам января-апреля 2018 года в Украине продано 1044 электромобилей, – в полтора раза больше, чем за четыре месяца прошлого года. Из них 52 автомобиля – это электрокары Tesla Model S.