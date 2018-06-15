Tesla Model X проехалась по подземному туннелю Илона Маска

Компания The Boring Company которая занимается строительством транспортных туннелей для автомобилей, показала тестовую поездку по одному из них.

По туннелю проехала модель Tesla X с приспособлением, которое позволяет электрокару ездить по рельсам, сообщает Electrek.

Первоначально компания говорила о "электрических платформах" в своих туннелях, на которых могли парковаться транспортные средства. Затем платформы должны были опускаться внутри туннелей и путешествовать по рельсам на высоких скоростях.

Совсем недавно The Boring Company начала фокусироваться на специально построенном электромобиле для перевозки пешеходов и велосипедистов. Теперь на видео на Twitter Tesla продемонстрировала новую систему, которая позволяет Model X путешествовать внутри туннеля самостоятельно.

В сообщении Tesla о новом туннеле упоминаются "зеленые огни в Малибу". Судя по всему, это означает, что компания близка к получению разрешения до продолжения своего туннеля в Западном Лос-Анджелесе. В настоящее время этот туннель ограничен Хоторном.

Недавно Илон Маск заявлял, что тестовый участок почти готов к эксплуатации и компания ждет разрешения властей на это. После этого тоннель будет открыт для поездок, причем во время тестового периода они будут бесплатными.

Ранее НВ сообщало, что мэр Чикаго Рам Эмануэль объявил о выборе буровой компании Илона Маска для создания и эксплуатации скоростной транзитной линии между международным аэропортом О'Хара и центром города. Компания планирует перевозить пассажиров с использованием электрических транспортных средств в новых подземных туннелях. Источники сообщают, что весь проект должен стоить менее $1 миллиарда.