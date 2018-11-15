Как тебе такое, Илон Маск? Американские блогеры попробовали зарядить Tesla буксировкой, результат поражает

В США решили проверить, можно ли зарядить электрокар, просто буксируя его другим автомобилем. Подопытным экземпляром стала Tesla Model 3, а в качестве буксира выступил гибридный Ford C-Max.

На канале YouTube Tech Forum провели эксперимент и попробовали зарядить электрокар Tesla Model 3, буксируя его другим автомобилем.

По сути, энтузиасты проверили эффективность работы системы рекуперации энергии. В большинстве электрокаров эта технология позволяет собирать энергию от движения и торможения автомобиля и возвращать ее в аккумуляторы.

Хоть это и не то, для чего предназначались автомобили, на самом деле буксировка электрокра для его подзарадки не нарушает никаких правил, пишет издание Jalopnik.

В рамках эксперимента, Ford C-Max протащил Tesla Model 3 более 1,5 км и электрокар, таким образом, подзарядился на дополнительные 16 км запаса хода.

Тест проводили на Model 3 с последней, девятой, версией программного обеспечения, которая показала улучшенные результаты работы рекуперативной системы на заднеприводных моделях.

В Tesla сказали, что такой вид зарядки автомобиля является креативным, но не очень практичным, поскольку для наполнения батареи нужно будет буксировать автомобиль на высоких скоростях. Компания официально рекомендует буксировать Tesla с помощью бортовых грузовиков.

Как ранее писало НВ, другой владелец Tesla установил в багажнике своего авто оборудование для майнинга криптовалют.

Сообщалось, что майнинг-ферма в багажнике Tesla будет потреблять около 58 киловатт в сутки. Это же количество энергии потребляет автомобиль на 278 километров.

Как известно, владельцы Tesla, которые не успели стать участниками программы по получению безлимитной бесплатной электроэнергии, могут получить только 400 Киловатт-час бесплатной электроэнергии в год.

Таким образом, при установке оборудования для майнинга, которое будет питаться за счет электрокара Tesla, владелец должен полностью отказаться от езды на своем автомобиле и постоянно подзаряжать его бесплатной электроэнергией, чтобы такая ферма была прибыльной.

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