Тесла бы гордился. Илон Маск заявил о новом поколении батарей для электрокаров

Илон Маск заявил о новом поколении батарей в своих электрокарах. Эксперты объясняли, почему основатель Tesla поспешил.

Последние полгода производитель электрокаров Tesla терпит ряд неудач и критику со всех сторон. Аварии с автопилотами в США, суды в Европе, невыполнение заказов по Model 3 – все это было совсем невовремя для Илона Маска, который вершил революцию со своим Falcon Heavy.

Но, похоже, что проблемы являются топливом для этого человека. И вот, вдохновляясь очередной трудностью, Маск решил сменить топливо и для своих электрокаров Tesla.

Глава медиаплатформы CulturalBanx Кори Хейл затвитила, что планируя производить 5000 Model 3 в неделю, Tesla становятся полностью зависимыми от африканской добычи кобальта для своих батарей.

Илон Маск же ответил, что сейчас Tesla использует менее 3% кобальта для машин Tesla и планирует отказаться от него вообще в следующем поколении батарей.

We use less than 3% cobalt in our batteries & will use none in next gen — Elon Musk (@elonmusk) June 13, 2018

Казалось бы, причем тут Африка и почему нужно отказываться от этого кобальта? Но, проблема довольно глубокая: кобальт – твердый металл, термоэлектрические свойства которого делают его одним из самих популярных элементов в аккумуляторах мобильных устройств и электрокаров.

С развитием рынка электрических машин, за последние два года цена на этот материал выросла в четыре раза. А основные мировые залежи чистого металла находятся в Демократической Республике Конго, где процветает нарушение прав человека, и первым производителем вашего смартфона может оказаться африканский ребенок, добывающий кобальт в шахте.

Высокая цена и нарушение закона при добыче кобальта заставляют многих производителей отказываться от использования его в своих устройствах. Apple, к примеру, во избежание международных скандалов и судовых выплат, решили закупать металл напрямую у поставщиков.

Но Илон Маск, возможно из-за своих африканских корней, хочет полностью бойкотировать использование кобальта и заявил о скором отказе от него в Tesla.

Неизвестно когда американский гений-инженер исполнит свое обещание, но эксперты говорят, что сейчас батареи для электрокаров без кобальта несовершенны, и потребуется еще много новшеств, чтобы сделать их конкурентными на рынке.

Аналитик Benchmark Mineral Intelligence Каспар Роулз рассказал изданию The Verge почему невозможно полностью отказаться от кобальта:

Замены батарей клиентам будут гораздо дороже, чем теоретическая экономия на кобальте

«Кобальт – основной элемент в катоде. Уменьшая его, вы уменьшаете жизненный цикл батареи. Сейчас стандарты на рынке предполагают 8 лет гарантии на то, что батарея сохранит 80% своего первичного объема. Если вы этого не обеспечите – замены батарей клиентам будут гораздо дороже, чем теоретическая экономия на кобальте».

Также, Каспар говорит о снижении безопасности, поскольку кобальт будет заменяться никелем и батареи не смогут эффективно охлаждаться, что создаст риск взрывов.

Эксперт говорит, что в своих батареях NCA (никель, кобальт, алюминий) Tesla и так смогли существенно снизить количество кобальта – до 60%. Но Каспар Роулз все равно прогнозирует, что в ближайшие 10 лет такие энергоблоки будут самыми полезными для электрокаров.

Похоже, что слова аналитика подтверждает и компания Panasonic, которая уже шесть лет поставляет аккумуляторы для машин Tesla. Недавно стало известно, что японская корпорация увеличила потребление кобальта в три раза для создания батарей к электрокарам.

Литий-ионные аккумуляторы NCA действительно являются самым продуктивным решением для электрокаров сегодня. Ближайшие конкуренты NCA – это батарея с классическим оксидом лития-кобальта LCO или вариант смеси кобальта, никеля и марганца NMC.

Несмотря на то, что во всех видах этих батарей используется кобальт, аккумуляторы NCA имеют наивысшее отношение эксплуатационных характеристик к весу (энергетическая плотность), что и есть ключевым фактором для электрокаров.

Некоторые эксперты говорят, что в перспективе кобальт сможет вытеснить батарея со смесью марганца и железа, но сейчас такие устройства имеют гораздо меньшие показатели энергетической плотности.

Так что хейтеры уже потирают руки и цитируют сооснователя Apple Стива Возняка, который заявлял, что не верит ни единому слову Илона Маска. Но выводы делать пока рано, ведь этот парень не раз находил альтернативные решения в самых сложных ситуациях.