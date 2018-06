Тесла бы гордился. Илон Маск заявил о новом поколении батарей для электрокаров

Илон Маск заявил о новом поколении батарей в своих электрокарах. Эксперты объясняли, почему основатель Tesla поспешил.

Последние полгода производитель электрокаров Tesla терпит ряд неудач и критику со всех сторон. Аварии с автопилотами в США, суды в Европе, невыполнение заказов по Model 3 – все это было совсем невовремя для Илона Маска, который вершил революцию со своим Falcon Heavy.

Но, похоже, что проблемы являются топливом для этого человека. И вот, вдохновляясь очередной трудностью, Маск решил сменить топливо и для своих электрокаров Tesla.

Глава медиаплатформы CulturalBanx Кори Хейл затвитила, что планируя производить 5000 Model 3 в неделю, Tesla становятся полностью зависимыми от африканской добычи кобальта для своих батарей.

Илон Маск же ответил, что сейчас Tesla использует менее 3% кобальта для машин Tesla и планирует отказаться от него вообще в следующем поколении батарей.

We use less than 3% cobalt in our batteries & will use none in next gen