13 июня 2018, среда

Tesla анонсировала увольнение 9% сотрудников

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Компания хочет упростить структуру управления

Компания хочет упростить структуру управления

Основатель компании Tesla Илон Маск оповестил сотрудников, что в ближайшее время производителя электрокаров ожидает большое сокращение.

Увольнения связаны, в частности, с желанием поменять структуру управления компанией, передает Reuters.

"Из-за этого, а также из-за необходимости сократить расходы и стать прибыльными, мы приняли трудное решение уволить примерно 9% всех сотрудников", - сообщает Маск в письме.

Не будут сокращены сотрудники, связанные с производством. После увольнений число сотрудников составит примерно 37 тысяч человек.

Ранее основатель Tesla Илон Маск заявил, что из-за выпуска базовой версии Tesla Model 3 за $35 тыс. компания может обанкротиться.

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