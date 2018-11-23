Теперь гибрид. Range Rover представила новое поколение кроссовера Evoque

Компания Range Rover официально представила новую генерацию своей модели Evoque, которая теперь доступна только в 5-дверном кузове.

Новинка похожа на новый Range Rover Velar и получит гибридную версию, пишет Motor1.

Визуально автомобиль кажется увеличившимся в размерах, но на самом деле он почти такой же, какой и предшественник. Но, с переходом на новую платформу Premium Transverse Architecture стало больше простора для пассажиров на втором ряду, а объем багажника вырос до 610 литров.

Интерьер, как и кузов, также выдержан в стилистике Velar — в салоне на центральной консоли доминирует пара сенсорных экранов, которые, впрочем, являются опциональным оборудованием. Панель приборов тоже цифровая. Сиденья оснащены регулировкой по 16 направлениям, а в климатическую систему встроен ионизатор воздуха.

Переработанная платформа позволила на 13% увеличить жесткость кузова, а заодно значительно снизить уровень шума и вибраций в салоне. В каждом автомобиле, для снижения воздействия на окружающую среду, используется до 33 килограммов натуральных и переработанных материалов. Перевод Evoque на новую платформу также позволил оснастить кроссовер гибридными силовыми установками. Модель будет доступна в варианте "мягкого" гибрида, в которую войдут 4-цилиндровый мотор, 48-вольтовая электрика и гибридная составляющая, которая позволит 296-сильной силовой установке рекуперировать энергию торможений.

Двигатель внутреннего сгорания будет отключаться на скорости 17 км/ч, когда водитель нажмет на тормоз, а вся полученная энергия станет поступать прямиком в аккумулятор. На разгоне электричество будет помогать бензиновому мотору. Также на старте продаж компактный Range Rover получит 246-сильный бензиновый турбомотор. Оба агрегата станут сочетаться с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач. Позднее появятся и другие моторы, о которых пока данных нет.

Все Evoque будут полноприводными и уже в базовой версии станут оснащаться системой Terrain Response, предлагающей выбор из режимов General, Eco, Sand, Grass-Gravel-Snow, Mud-Ruts и Auto, причем последний даст возможность настраивать подвеску и электронные системы под конкретное покрытие под колесами без вмешательства водителя. Дорожный просвет компактного Range Rover составит внушительные 212 миллиметров.

Детальная информация о новом Range Rover Evoque, стоимости кроссовера и сроках начала его продаж будет объявлена в феврале 2019 года на автосалоне в Чикаго.