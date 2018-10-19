Субсидию оформили. Tesla объявила новую минимальную стоимость Model 3

C учетом федеральных и государственных льгот в Калифорнии, стоимость Tesla Model 3 снизилась до $35 тыс. Об этом Илон Маск написал в своем Twitter.

Руководитель Tesla Илон Маск объявил новую мимнимальную цену на "бюджетный" электрокар Model 3. Cтоимость снизилась на $4 тыс. (от $49 тыс. до $45 тыс.).

Маск написал, что учитывая все государственные льготы Model 3 можно будет приобрести всего за $35 тыс., как это обещала компания ранее.

Just released lower cost, mid-range Tesla Model 3 & super simple new order page https://t.co/cz0TQn7IOZ — Elon Musk (@elonmusk) October 18, 2018

В Tesla посчитали и экономию на топливе, вместе с которой стоимость автомобиля снижается еще на пару тысяч долларов.

Цену удалось снизить за счет более слабой батареи, которая обеспечивает запас хода в 420 км вместо 500 км. Модель также доступна в варианте только с задним приводом, вместо полного.

Несмотря на проблемы с поставкой автомобилей, в Tesla говорят, что при заказе самой дешевой Model 3 сейчас - ее доставят покупателю в течение 6-10 недель.