19 октября 2018, пятница

Субсидию оформили. Tesla объявила новую минимальную стоимость Model 3

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Tesla Model 3 будет стоить $35 тыс.

Tesla Model 3 будет стоить $35 тыс.

C учетом федеральных и государственных льгот в Калифорнии, стоимость Tesla Model 3 снизилась до $35 тыс. Об этом Илон Маск написал в своем Twitter.

Руководитель Tesla Илон Маск объявил новую мимнимальную цену на "бюджетный" электрокар Model 3. Cтоимость снизилась на $4 тыс. (от $49 тыс. до $45 тыс.).

Маск написал, что учитывая все государственные льготы Model 3 можно будет приобрести всего за $35 тыс., как это обещала компания ранее.

 В Tesla посчитали и экономию на топливе, вместе с которой стоимость автомобиля снижается еще на пару тысяч долларов.

Цену удалось снизить за счет более слабой батареи, которая обеспечивает запас хода в 420 км вместо 500 км. Модель также доступна в варианте только с задним приводом, вместо полного.

Несмотря на проблемы с поставкой автомобилей, в Tesla говорят, что при заказе самой дешевой Model 3 сейчас - ее доставят покупателю в течение 6-10 недель.

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