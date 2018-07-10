Сотни тысяч элетрокаров. Tesla планирует построить огромный завод в Китае

Tesla планирует создать на территории Китая завод про выпуску автомобилей, способный производить до 500 тысяч машин в год.

Китайские СМИ передают, что Tesla уже подписала соглашение о создании нового завода в пригородах Шанхая, сообщает Jalopnik.

По словам источников, о подписании соответствующего соглашения с властями Шанхая может быть объявлено уже во вторник. Представители Tesla официально не подтвердили переговорный процесс с китайскими властями.

Сообщения источников подтверждаются тем, что генеральный директор Tesla Илон Маск посещал Шанхай во вторник, 10 июля.

Tesla работает над созданием производства в Китае более года. Летом 2017 года прошли переговоры с правительством Шанхая для изучения местного производства. С тех пор производство в Китае стало еще более привлекательным, поскольку Китай увеличил импортную пошлину на американские автомобили до 40%, по сравнению с 25% в прошлом году.

Илон Маск ясно дал понять, что Tesla стремится наладить производство автомобилей в Китае в рамках усилий по быстрому росту компании в ближайшие годы. В мае Маск сказал, что Tesla хочет начать производство кроссовера Model Y к 2020 году и намекнул, что строительство завода в Шанхае неизбежно.

Наращивание производства имеет решающее значение для Tesla, чтобы стать финансово жизнеспособной компанией. Тем не менее, если Tesla не будет привлекать дополнительный капитал, остается открытым вопрос о том, где и как Маск планирует брать деньги для завода в Китае.

Интересно, что в июле Tesla существенно повысила цены в Китае после введения Пекином пошлин на импорт товаров из США, включая электромобили. Стоимость седана Model S и кроссовера Model X увеличилась 7 июля на $22 600–37 600 в зависимости от комплектации.

Ранее НВ сообщало, что в начале июля Tesla достигла запланированных объемов производства Model 3. Пятитысячная Model 3 сошла с конвейера рано утром в воскресенье, 1 июля, то есть немного позже, чем обещал Илон Маск в своих последних заявлениях. Маск некоторое время назад уверял, что цель будет достигнута до конца июня.