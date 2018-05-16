Слишком дорого. Tesla отказалась от дополнительных опций для автопилота - СМИ

По данным источников, инженеры Tesla рассмотрели возможность включения дополнительных опций в систему своего автопилота, но отказались от них.

В частности, не были реализованы технология отслеживания глаз и датчики положения рулевого колеса, сообщает Engadget.

Руководители Tesla исследовали способы обеспечения того, чтобы водители смотрели на дорогу и касались рулевого колеса. Тем не менее технология отслеживания глаз была поставлена ​​под сомнение из-за затрат, связанных с необходимыми камерами и датчиками. Высокие затраты на установку также привели к отказу от датчиков рулевого колеса.

"Это сошло на нет, и Илон был уверен, что нам это не понадобится", - сказал источник.

В то же время генеральный директор Tesla Илон Маск опроверг обвинения, заявив, что отслеживание глаз было в конечном счете отвергнуто, потому что оно было неэффективным, а не из-за издержек. Маск также сказал, что Tesla - самый безопасный автомобиль.

"Обеспечение того, чтобы водители оставались вовлеченными и предупрежденными при использовании автопилота, чрезвычайно важно. Именно поэтому мы разработали систему для доставки серии визуальных и звуковых предупреждений, напоминающих водителю, чтобы он поместил руки на колесо. Вот почему мы сделали так много шагов, чтобы улучшить этот процесс с течением времени", - подчеркнули в Tesla.

Ранее НВ сообщало, что в штате Юта седан Tesla Model S разбился о пожарную машину на светофоре. Водитель машины сказала сотрудникам полиции штата Юта, что автомобиль работал в режиме автопилота. Женщина также сказала полиции, что она смотрела на свой телефон до столкновения и оценивала скорость машины примерно в 60 миль в час (97 км/ч), что согласуется со свидетельствами очевидцев.