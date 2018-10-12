Следующий Mercedes-Benz S-Class получит автопилот третьего уровня

В Mercedes-Benz заявили, что новый седан S-класса получит первую автономную систему уровня 3, с которой автомобиль сможет справиться с большей частью ситуаций на дороге.

Руководитель исследовательского подразделения Daimler, Ола Каелениус, сказал, что технология дебютирует в флагманской модели бренда, пишет Autoblog.

"Мы находимся на грани перехода на третий уровень, который является нашей целью для следующего S-класса. Это то, что вы сможете купить в качестве опции", - заявил в Париже Ола Калениус.

После дебюта технологии в 2020 году, она распространится на автомобили с более низкого ценового сегмента. Также возможности уровня 3 получит и электрический кроссовер бренда.

Большинство полуавтономных автомобилей сейчас работают на втором уровне автономности. На этом уровне сейчас находятся автомобили Tesla Model S, Cadillac CT6, некоторые модели Mercedes-Benz и BMW. На этом уровне водитель может на время снять руки с рулевого колеса для выполнения каких-либо действий.

Третий уровень автономности предполагает, что отвлечься от дороги можно на дольше. Однако, даже в этом случае автомобиль, движущийся в самостоятельном режиме должен контролироваться человеком, который находится за рулем.

И Mercedes, и BMW отстают от Audi A8 2019 года, которая получит шесть камер, пять радиолокационных датчиков и лазерный сканер, чтобы приблизиться к третьему уровню автономного вождения. При этом Audi пока не готова называть свою технологию полноценным автопилотом третьего уровня. Между тем, General Motors заявила, что планирует начать производство своего полностью автономного Cruise AV в следующем году на заводе под Детройтом.