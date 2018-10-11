Следующее поколение автомобилей Volvo получит компьютер NVIDIA

Компания Volvo объявила, что будет использовать компьютер NVIDIA Drive AGX Xavier с поддержкой искусственного интеллекта для своих автомобилей следующего поколения.

Старт производства новых Volvo ожидается в начале 2020 годов, пишет The Verge.

Аппаратное обеспечение, которое было анонсировано NVIDIA в сентябре, позволит Volvo встроить новые сервисы связи, технологию управления питанием, опции персонализации и технологию автономного вождения.

На старте будут доступны возможности уровня автономности 2+. Такой автопилот поможет придерживаться выбранной полосы движения или выполнять экстренное торможение. Ранее NVIDIA заявила, что ее программное обеспечение способно отслеживать движения головы и глаз водителя.

Специализированный компьютер с искусственным интеллектом и чипами от NVIDIA появится на серийных моделях, основанных на платформе Scalable Product Architecture 2 (SPA 2). Таким образом, речь о наследниках нынешней 90-й и 60-й серий.

"Новый центральный компьютер вместе с системами кругового обзора и мониторинга внимательности водителя внесет свой вклад в создание полностью автономных Volvo", - говорится в сообщении пресс-службы марки.

Volvo уже сотрудничает с NVIDIA через свое совместное с производителем автомобильных систем безопасности Autoliv предприятие Zenuity. Целью этого партнерства является разработка ПО для беспилотных автомобилей

Ранее НВ сообщало, что Volkswagen и Microsoft совместно разрабатывают системы облачной связи, которые объединят как минимум 5 миллионов немецких автомобилей в одно "облако". Новый сервис позволит немецкой марке дать своим клиентам потоковые мультимедийные данные, интегрирует машины в систему "умного дома", встроит личного помощника, даст возможность скачивать обновления через интернет и многое другое.