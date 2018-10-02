Skoda показала гибридного преемника модели Rapid

На автосалоне в Париже дебютировал концепт Vision RS, который представили как "гибридный хот-хэтч".

Одной из главных премьер Skoda на автосалоне в Париже стал концептуальный 5-дверный хэтчбек Vision RS, который назвали предвестником преемника модели Rapid пишет Motor1.

В новом поколении она станет больше для конкуренции с Volkswagen Golf и Ford Focus. А новая версия — соперник для GTI и ST. Выглядит прототип ярче, чем нынешние Rapid/Rapid Spaceback и отличается более интересным дизайном.

Автомобиль имеет длину 4356 мм, высоту 1431 мм, ширину 1810 мм, а колесную базу - 2650 мм. Это делает его более длинным, более низким и намного шире, чем Rapid Spaceback. Багажник у концепт-кара при этом на 15 литров больше.

Под капотом у Skoda Vision RS скрывается 241-сильная гибридная силовая установка из 1,5-литрового бензинового турбомотора и электродвигателя. Эта мощность позволяет разгоняться с места до 100 км/ч за 7,1 секунды и развивать 210 км/ч максимальной скорости.

Литий-ионная батарея на 13 кВт/ч заряжается за 2,5 часа и позволяет проехать до 70 километров только на электромоторе. Поскольку Skoda Vision RS - гибрид, уровень выбросов углекислого газа от этого автомобиля составляет всего 32 г/км.

При этом в Skoda не говорят, станет ли Vision RS серийным гибридом или же останется только прототипом.