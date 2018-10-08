Skoda анонсировала гибридную версию Octavia RS

Глава Skoda по разработкам Кристиан Струбе подтвердил, что следующее поколение модели Octavia RS будет электрифицировано.

Кристиан Струбе назвал следующее поколение Octavia "подходящим претендентом на гибридизацию", пишет Motor1.

Повестка Skoda на ближайшие годы включает в себя активную электрификацию модельного ряда, начиная с обновленного Superb в 2019 году. Затем появится гибридный Kodiaq, следом будет Octavia и ее спортивная версия RS. Случится это не раньше 2020 года.

Никаких подробностей о гибридном моторе новой Octavia RS пока нет, но журналисты предполагают, что ее могут оснастить более мощной версией двигателя от гибридной Superb. Сам же Струбе заявил, что силовая установка будет более-менее той же, что на концепт-кар Skoda Vision RS с автосалона в Париже.

Стоит напомнить, что Vision RS имеет бензиновый двигатель 1.5 TSI, который дополнит электромотор. Суммарная мощность силовой установки составит 242 л.с. Литий-ионный аккумулятор на 12 кВт/ч позволит проезжать на электротяге до 70 километров. Полная зарядка батарей от бытовой электросети займет 2,5 часа, а частично аккумуляторы будет пополнять система рекуперации.

Текущее поколение Skoda Octavia RS флагманской версией имеет 242-сильную модификацию RS 245 с 2-литровым турбированным двигателем. Гибридная силовая установка сделает автомобиль тяжелее, но зато эту прибавку в массе компенсирует облегчение платформы MQB после модернизации. А больший крутящий момент улучшит разгон с места до 100 км/ч.

Струбе также отметил, что он хотел бы видеть RS-версию преемника Skoda Rapid. Причем гибридную, ведь в планах у марки есть и электрические RS-модели.