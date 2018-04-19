Маск, все пропало. Семь факторов, которые могут пустить Tesla по миру уже в этом году

Маск надеется, что за три месяца Tesla развернет производство в обещанных масштабах, тогда средства привлекать не придется

Или даже девять, если считать творчество Илона Маска в Twitter и роботов, которые помешали своевременному производству.

2 апреля акции Tesla рухнули до минимума за последний год. Перед этим, 1 апреля Илон Маск в Twitter пошутил о том, что компания обанкротилась. В шутке оказалась лишь доля шутки. Tesla не справляется с производством «народной» модели Model 3. В разных моделях, которые покидают конвейер, слишком много брака. В этом месяце Moody снизило рейтинг компании из-за целой вереницы факторов. Основатель компании Илон Маск пообещал ночевать на фабрике, пока дела производства не пойдут в гору. Некоторые инвесторы предполагают, что компания может заявить о банкротстве через несколько месяцев. Илон Маск утверждает, что к проблеме привела излишняя автоматизация линии сборки и надеется, что в течение трех месяцев Tesla сможет справиться с объемами производства.

НВ вспоминает, как одна из самых инновационных компаний мира дошла до такой жизни.

Рекордный доход и рекордный убыток в 2017 году

Итоговый отчет Tesla за 2017 год оказался очень спорным. С одной стороны, в жизни компании состоялось три знаковых и позитивных с точки зрения рынка события: начало выпуска Model 3, обновление Roadster и выпуск электрогрузовика Semi. Как пишет AIN, депозиты на покупку новых моделей оздоровили отчетность компании.

С другой стороны, компания произвела всего 1 550 Model 3 вместо 5 тыс. в неделю и 20 тыс. до конца года, а также почти 2,5 тыс. Model 3s. Убытки приносят проблемы с производством, а также инвестиции в фабрику производства батарей Gigafactory.

90% брака

Как выяснило этой осенью Reuters, около 90% автомобилей Model S и Model X выходят с конвейера с производственным браком. Причем возможно, что проблема продолжается с 2012 года.

По оценкам собеседников издания, работающих в компании, большинство проблем связаны с царапинами, люфтом, мелкими повреждениями, неисправностью мелких деталей. Исправляются они на заводе. Транспорт с более серьезными дефектами отправляется на специальную стоянку и оттуда – на ремонт. Впрочем, в Tesla существование стоянки отрицают, а историю с исправлением мелких дефектов объясняют как тщательную инспекцию и тестирование. Сотрудники Tesla утверждают, что в компании не хотя останавливать сборочную линию, независимо от того, насколько проблемными выходят с нее автомобили.

Большие задержки Model 3

В июле прошлого года количество предзаказов на Model 3 – самого недорогого и потенциально массового автомобиля компании – достигло полумиллиона. При этом даже в этом году Tesla не может выйти на запланированное производство 5 тыс. моделей в неделю. По разным данным оно составляет 2-2,5 тыс. автомобилей в неделю. Илон Маск объявил о том, что снова ночует на заводе, чтобы помочь компании ускорить производство.

Недавно Маск признал, что компания слишком автоматизировала производство, и роботы просто не справляются с некоторыми вещами. Кроме того, в автомобиль добавили слишком много нового, что стало причиной технических сложностей. Для решения проблемы планируют нанимать "400 человек в неделю в течение нескольких недель" и выйти на объем 6 000 авто в неделю (вместо 5 000), пишет The Verge. Производство будет работать круглосуточно.

Торговая война с Китаем

США и Китай де факто находятся в состоянии торговой войны. Трамп ввел пошлины на ряд товаров, заблокировал сделку Qualcomm и Broadcom и США не выпустили на свой рынок мобильную электронику Huawei, обвинив компанию в шпионаже за пользователями, ввели санкции против ZTE.

В ответ на действия Трампа Китай установил пошлины в размере 25% на американские товары, включая автомобили. По мнению Business Insider, это негативно скажется на продажах Tesla в регионе. Как пишет издание, в прошлом году компания продала автомобилей в Поднебесной на 11,8 млрд долларов, что составляет примерно 17% ее доходов. В данный момент Tesla Model S стоит 103 тыс. долларов в Китае, 25% пошлина поднимет ее стоимость почти до 130 тыс. долларов, что снизит привлекательность модели в глазах потенциальных покупателей и негативно скажется на финансовых результатах текущего года.

Впрочем, на днях Bloomberg написал, что власти страны планируют сделать исключение для электрических автомобилей. Китай стремится пересадить население на более экологичный транспорт, поэтому Tesla может оказаться в списке счастливчиков, которых не затронет налог.

Аварии по вине автопилота

По мере тестирования и появления на дорогах беспилотного транспорта регулярно происходят аварии по вине автопилота. Tesla часто становится героем таких новостей. Так, в июле 2016 беспилотник врезался в грузовик, водитель погиб. В январе этого года Model S протаранила пожарный автомобиль. В марте – въехала в барьер на шоссе, водитель погиб. Вина Tesla в аварии пока не доказана. Компания заявляет, что пострадавший двигался в режиме автопилота, но автомобиль предупреждал водителя о необходимости перехватить управление. Маск выразил соболезнования семье погибшего, но уточнил, что не считает свой автомобиль виновным, так как компания честно предупреждает, что автопилот не может справиться со всем, и в сложных ситуациях говорит о необходимости управления человеком.

В ответ на это заявление Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB), который расследует аварию, отстранил представителей компании от дела. По его мнению,она публикует слишком много данных, которые являются неполными и приводят к некорректным интерпретациям, и тем самым мешает следствию.

Не только автомобили Tesla становятся причинами аварий на дорогах. В целом, отрасль еще молодая, и каждый новый эксцесс приводит к волне страха перед самоуправляемым транспортом. Но это негативно влияет и на Tesla тоже.

Продажи себе в убыток

По мнению издания Mobile Review, в своих отчетах компания манипулирует с цифрами и перераспределяет расходы так, чтобы казалось, что производство автомобилей прибыльно.

В частности, расходы на R&D, которые составляют существенную часть затрат при производстве автомобиля, фиксирует как операционные, а не как часть стоимости проданных товаров. По мнению аналитика, это указывает на то, что в Tesla стараются скрыть высокую себестоимость продукции.

Также в стоимости не учитываются расходы на дилерскую сеть, которую компания обслуживает сама, обслуживания сети зарядок Supercharger, которые отнесены к маркетингу. А как ключевой показатель успешности компания использует валовую прибыль. По данным из отчета, она составляет 20 тыс. долларов в абсолютных числах с одной машины. Но с учетом расходов на R&D, заправки, дилерскую сеть, маркетинг и т.д. получается расход в 30 тыс. долларов на автомобиль. Если сложить все цифры, то выходит, что продавая каждый новый электрокар, Tesla теряет 10 тыс. долларов.

И прибыли все нет

Пожалуй, самый тревожный звоночек для инвесторов. От любого бизнеса так или иначе ожидается прибыль. Инвесторы вкладывают средства в Tesla уже несколько лет. Рыночная капитализация превзошла все остальные автомобильные компании США. При этом главным финансовым рекордом Tesla в прошлом году стало 2,2 млрд долларов убытка. А аналитики утверждают, что компания переоценена. Вкупе с задержками производства и другими проблемами это указывает на то, что ей будет сложно привлечь капитал, если в этом будет необходимость.

Впрочем, Маск надеется, что за три месяца Tesla развернет производство в обещанных масштабах, тогда средства привлекать не придется. Во всяком случае, в этом году.

Инвесторы, в свою очередь, после мрачного для компании начала апреля сменили гнев на милость. Как пишет Business Insider, аналитики Wall Street относятся к акциям компании либо нейтрально, либо как к активу, который стоит покупать.

В скором времени компания должна опубликовать отчет за первый квартал 2018, он и прольет свет на вопросы прибыли и производства.