С ветерком. Bentley представила новый кабриолет

Компания Bentley представила открытую модификацию своего роскошного купе Continental GT.

Открытая модификация под названием Bentley Continental GT Convertible появилась через год после дебюта купе, пишет Motor1.

Версия Continental GT Convertible предлагает все то же самое, что и версия с жесткой крышей, за исключением, собственно, крыши. Новый складной мягкий верх способен подниматься/опускаться за 19 секунд на скорости до 48 км/ч. Впервые в качестве опционального варианта отделки Bentley предлагает твидовую крышу, а ее новая конструкция позволила на 3 Дб снизить уровень шума в салоне по сравнению с предыдущим поколением.

Кроме того, кузов машины стал на 5% более жестким, а масса чуть снизилась. При этом кабриолет оказался тяжелее купе.

Кабриолет оснащается 6-литровым бензиновым двигателем W12, который как и на купе выдает 626 л.с. и сочетается с 8-ступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением. С места до 100 км/ч GTC разгоняется за 3,7 секунды, что лишь на 0,1 медленнее, чем купе, а максимальная скорость составляет те же 333 км/ч.

Bentley предлагает одинаковый уровень комфорта и для Continental GT, и для Continental GT Convertible — это означает абсолютно тот же интерьер и оснащение. Например, акустика Naim с 18 динамиками общей мощностью 2200 Вт или сиденья с 20 вариантами настроек.

Стоимость нового GTC пока не объявлена, но если учитывать равенство по двигателю и оснащению с купе, то кабриолет окажется явно дороже базовых $225 000, которые просят за двухдверную версию.