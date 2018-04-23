Rolls-Royce показал испытания в пустыне своего первого кроссовера

Британская компания Rolls-Royce показала пустынные тесты кроссовера Cullinan, которые прошли в эмирате Дубай.

Премьера новинки должна состояться в конце 2018 года, сообщает Carscoops.

Тесты прошли в пустыне неподалеку от Дубая. За рулем Cullinan был тест-пилот Rolls-Royce Мартин Кристи. Кроме него, в испытаниях участвовал Машал Шайен, эксперт Rolls-Royce по экстремально жарким условиям. Испытания проводились совместно с журналом National Geographic, для проекта, получившего название The Final Challenge.

По слухам, Cullinan получит мотор от Phantom нового поколения — 6,75-литровым мотор V12 с двумя турбинами, мощностью 671 л.с. и 900 Нм крутящего момента. Двигатель будет работать вместе с восьмиступенчатым "автоматом" ZF и системой полного привода.

Люксовый внедорожник построят на базе алюминиевого шасси, на котором базируется Rolls-Royce Phantom нового поколения. Данная платформа станет основой и для других новинок марки.

Перед презентацией первого кроссовера в истории марки, которая запланировано на конец этого года, Rolls-Royce планирует снимать больше видео их первого в мире внедорожника. Как было объявлено, Rolls-Royce Cullinan "столкнется с экстремальным холодом в Северной Европе, а также пересечет Атлантику в Соединенные Штаты", для проведения тонкой настройки.

Ранее НВ сообщало, что Mercedes-Benz разработает новый роскошный кроссовер Maybach. Основными конкурентами новинки станут Rolls-Royce Cullinan и Lamborghini Urus. Все подробности о новом автомобиле пока держатся в секрете. Не исключается, что новинка получит гибридную, а также полностью электрическую версии.