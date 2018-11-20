Не будь дураком. Почему зимняя резина лучше всесезонной

С наступлением холодов вновь стал актуальным вопрос замены колес. Правда, актуальным только для тех, кто пользуется двумя комплектами шин. А для автовладельцев, которые предпочитают ездить на одной резине весь год, НВ собрало несколько неутешительных аргументов.
Как всегда, морозы и снег в конце прошлой недели стали неожиданностью для многих украинцев. Действительно, до зимы же еще целых… 10 дней! Грянувшая с неба, как гром средь бела дня, белая субстанция вызвала транспортный коллапс в Киеве и порадовала владельцев шиномонтажек, к которым выстроились четырехколесные очереди.
Конечно, проблема не касается секты свидетелей “всесезонной резины”. НВ уже писало о том, как правильно подготовить автомобиль к холодам, а теперь мы разберем, почему так называемая “всесезонка” не является адекватным решением. По крайней мере в Украине.
Что такое всесезонные шины?
Как ни странно, это изобретение - удел не отечественных умельцев, а известной компании Goodyear. В 1977-м году американский инженеры разработали резину средней плотности, которая должна была идеально подходить для регионов с мягким климатом и постоянной плюсовой температурой.
Естественно, идею подхватили другие компании и распространили универсальную резину по всему миру. Больше всего новые шины понравились дальнобойщикам, ведь при такой нагрузке, шины средней плотности имеют оптимальные характеристики управляемости и износа.
Но, владельцы легковых автомобилей в странах с морозными зимами столкнулись с проблемой: оказывается, резина не такие уж и всесезонная. Если летние шины разрабатывают более устойчивыми к износу, а зимние созданы из примесей мягких материалов, - то всесезонка вышла ни рыба ни мясо.
В условиях украинских зим такая резина замерзает и теряет свои свойства, а на горячем асфальте летом, наоборот, быстро сжигает необходимую для идеального зацепа высоту протектора.
Какая разница между зимней резиной и всесезонкой на практике?
Судя по тестам на снегу и льду, всесезонная резина значительно уступает зимней по длине тормозного пути, управляемости в поворотах и даже сцеплении при разгоне.
Один из таких тестов провели независимые дистрибьюторы автомобильных шин из США Tire Rack. На хоккейной площадке специалисты сравнили два идентичных автомобиля на разных покрышках в классическом слаломе, повороте под 90 градусов, разгоне и торможении.
Во всех дисциплинах лучшие результаты показали зимние колеса. А именно: тормозной путь при 20 км/час у зимних шин составил 11 метров, а у всесезонных - более 18; в разгоне с места до 20 метров зимние покрышки выиграли три секунды; в тесте с поворотом под 90 градусов авто на всесезонке и вовсе вылетело из обозначенной конусами зоны.
"Мне пофиг, у меня электроника"
Практически все современные авто укомплектованы различными электронными помощниками и системами безопасности. Но, вряд ли опытный водитель решит, что этого будет достаточно и его “продвинутое” авто справится с плохими дорожными условиями на любой резине.
Как показал тест, антипробуксовочная система ASR остается беспомощной со всесезонной резиной на льду, тщетно пытается продвинуть автомобиль вперед и лишь после нескольких метров находит минимальный зацеп.
С ABS - антиблокировочной тормозной системой - то же самое. Без достаточного сцепления на льду, система активируется при малейшем нажатии на педаль и рывками проносит авто вперед, не позволяя ему схватится за покрытие.
Не спасает и электронный контроль устойчивости ESP. Плохая резина не позволяет системе подтормаживать нужными колесами в повороте и машину инерционно несет вперед от недостаточной поворачиваемости.
"Мне пофиг, у меня полный привод"
Безусловно, четыре ведущих колеса обеспечивают лучший контроль над авто, но эксперты предусмотрели этот вариант, и также сравнили полноприводные машины на зимних и всесезонных шинах.
На тесте с ускорением разница была практически незаметна: 20 метров авто на зимней резине проехало за 3,1 секунды, а на всесезонной - за 3,7. Но вот разница в тормозном пути должна заставить задуматься даже “полноприводников”: при 18 км/час кроссовер на зимней резине тормозил 10 метров, а на всесезонной - 17.
Провалила всесезонка и тест с поворотом под 90 градусов: на скорости 18 км/час полноприводное авто со всеми электронными системами все равно вылетело из обозначенной зоны проезда.
"Всю жизнь езжу на всесезонке и не убился"
Очевидно, с этим аргументом поспорить практически невозможно. Хотя, и ежу понятно, что если на таких малых скоростях тормозной путь увеличивается на 7 метров, - при 50 или, ни дай бог, 80 км/час эти показатели могут стать критичными, даже с условием заблаговременного торможения.
Везение - штука хорошая, но, к сожалению, на него не всегда можно положиться. А вот на коэффициент трения и правила дорожного движения - можно и нужно.
"У меня нет денег, отвалите"
Наиболее распространенная причина установки всесезонных шин - экономия. Хотя, оказывается, этот урок уже прошли не только в Украине, но и в США, где и была изобретена всесезонка.
Представьте себе, американские водители тоже скупятся и хотят давить двух зайцев (летних и зимних) на одной резине. Досадно, но и здесь адептов "вечнозеленых" шин ожидает просчет: учитывая износ резины, которая эксплуатируется только в предназначенное для нее время года, - стоимость владения двумя комплектами колес на несколько лет вперед может быть даже ниже, чем более частая замена "рабочих" всесезонных шин. Если мы, конечно, не говорим о дедовских жигулях, которые ездят зимой и летом на лысой всесезонке еще с начала 1990-х (а бывают и такие).
Выезжая не неподходящих шинах, не стоит забывать и о потенциальных рисках ДТП. Инвестиции в хорошую зимнюю резину, в этом смысле, - ваша страховка и экономия на рихтовке бамперов, вытяжке крыльев/дверей, новой оптике и более серьезных последствиях.
Так что, отказ от перехода на зимние/летние шины - это скорее безответственность и лень автовладельца, чем экономия денег. На неисправных тормозах ведь не сэкономишь, - опасно, а вот на резине - почему бы и нет?
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