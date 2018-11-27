27 ноября 2018, вторник

Ремень безопасности. Volkswagen отзывает десятки тысяч авто

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Volkswagen отзывает 75 000 автомобилей

Volkswagen отзывает 75 000 автомобилей

Концерн Volkswagen отзывает 75 000 автомобилей из-за возможной неисправности ремня безопасности.

Проблема с моделями Volkswagen Polo и Seat Ibiza была выявлена еще в мае, но решение об отзыве откладывали, пишет BBC

Тест-драйв в Финляндии показал, что, когда три пассажира были на задних сиденьях, и автомобиль резко повернулся, задний ремень безопасности не сработал. Инженеры VW сказали, что тесты проходили в "исключительных" условиях и проблема не повторялась в других местах. Отзывать автомобили начали с 26 ноября.

Тем не менее, группа потребителей заявляет, что концерн Volkswagen успел продать около 55 000 автомобилей с "потенциально смертельной ошибкой" после обнаружения неисправности, так как проблема была впервые выявлена ​​в мае. Компания пыталась решить проблему "неофициальными отзывами", но решение было отклонено регулирующим органом.

"Решение не приостанавливать продажи, когда проблема была обнаружена, теперь подвергла риску значительно больше водителей, а также их пассажиров", - полагает представитель группы Алекс Нилл.

Автомобильный производитель обновил сообщение о проблеме автодилерам и покупателям, поскольку стало известно, что предложенное ранее исправление не будет достаточно хорошим, чтобы удовлетворить Агентство Великобритании по стандартам для водителей и транспортных средств.

"Учитывая ограниченные обстоятельства, при которых ремень безопасности в условиях испытаний расстегивается, а также использование промежуточного исправления и, кроме того, предупреждений на сайте, мы считали, что, нет существенного увеличения риска. Именно на этом основании продажи продолжались", - заявили в ответ представители Volkswagen.

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