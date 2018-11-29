И рыбку съесть, и на бляху сесть. Почему новые правила растаможки авто в Украине лучше, чем многим кажется

В Украине вступили в силу новые законы о растаможивании автомобилей с европейской регистрацией. Евробляхеры возмущены и требуют, чтобы некоторые нормы законов были изменены. НВ взяло в руки калькулятор и разобралось, кому вредят новые правила растаможки и полезны ли они для страны в целом.

Около месяца назад НВ писало о том, как ужесточение норм вредных выбросов авто в Европе может превратить Украину в свалку автохлама из Европы с иностранной регистрацией (если, конечно, такое превращение не произошло уже).

Но на днях в силу вступили новые законы о растаможке автомобилей с европейской регистрацией №8487 и №8488. К базовым ставкам от 50 до 150 евро (в зависимости от объема двигателя и типа топлива) теперь будут применяться два коэффициента – объем двигателя и возраст авто.

Сторонники новых законов говорят, что они вполне логичны. Ведь чем старее авто – тем больше вредных выбросов в атмосферу оно создает. А типичный имидж "евробляхи" на украинских дорогах сопряжен не только с безбашенным вождением (зачастую на летней резине зимой), но и с черным дымом из выхлопной трубы.

И все же в некотором смысле новые законы являются шагом назад. До их принятия в Украину вообще нельзя было легально завести авто не соответствующие экологическим нормам Евро-5 (т.е. по сути старше 2010 года). Новые законы позволяют сделать это, однако коэффициент возраста делает более старые машины дороже, чем более новые.

Таким образом, новые законы ставят искусственный барьер на пути ввоза старых авто, делая это невыгодным. Если же вы хотите привезти в Украину более-менее свежий автомобиль, который соответствует современным нормам безопасности – таможенная ставка на него будет вполне адекватной. Гораздо ниже, чем была до принятия нового закона (на некоторые авто буквально в 3 раза ниже).

Так стоит ли возмущаться? Может быть, стоит просто умерить народную украинскую страсть к "понтам" и начать ездить на обычных европейских авто?

Почему евробляхеры протестуют?

Приведенная выше логика не устраивает так называемых “евробляхеров” – активистов, которые выступают за легализацию машин на иностранных номерах.

Они требуют от правительства убрать из нового закона коэффициент возраста авто, поскольку это лишит их возможности покупать (или растаможить уже завезенные) классические “бляхи” – немецкие авто премиум-класса начала 2000-х.

Чаще всего речь идет об авто "большой тройки" – Audi, BMW, Mercedes, а также Volkswagen. Больше всего "евробляхеры" любят такие авто с кожаным салоном, автоматической коробкой передач и желательно дизельным двигателем (понты понтами, а на топливе нужно сэкономить).

Подобные машины в состоянии "на ходу" стоят на автомобильных рынках Европы примерно 2-4 тыс евро.

Если бы Рада приняла законы, которых изначально добивались активисты-евробляхеры, растаможка таких авто стоила бы копейки.

Однако законы №8487 и №8488 одновременно установили коэффициент на растаможку старых авто и ужесточили ответственность за нарушение таможенных правил.

Теперь за растаможку популярных среди евробляхеров "пожилых немцев" придется выложить суммы, которые могут в несколько раз превышать их начальную стоимость на европейских авторынках.

Таким образом, полная цена старых “блатных” блях с Европы сейчас будет не менее 7-9 тыс. евро, что, естественно, не устроило активистов, которые перекрыли границу.

Кто прав?

Конечно, споры о евробляхах вряд ли закончатся скоро. Но, общаясь с экспертами, НВ заметило интересную тенденцию. Согласно новым законам серьезно подешевела растаможка "свежих" авто с небольшим объемом двигателя.

Иными словами, легальная покупка малолитражного авто среднего класса с Европы после 2010 года выпуска может обойтись в те же деньги, что и 15-летняя премиальная "бляха" с "кожей-рожей".

Получается, новые законы больше всего вредят тем, кто мечтает о престарелом "премиуме".Зато автолюбители, которые хотят купить свежее авто среднего класса, смогут сделать это по вполне приемлемой цене, и иногда даже дешевле, чем на украинском рынке.

Чтобы проверить эту гипотезу, мы собрали информацию о полной стоимости (покупка плюс растаможка по новым законам) наиболее знаковых "евроблях" 2000-х годов из Германии – Volkswagen Passat, Volkswagen Touareg, BMW X5, BMW 5, Audi A6, и сравнили эту сумму с покупкой и растаможкой из той же Германии европейских авто среднего класса после 2010 года выпуска – Skoda Octavia, Skoda Fabia, Seat Leon, Volkswagen Golf, Renault Megane.

Для сравнения мы использовали один из самых больших немецких автосайтов Mobile.de, калькулятор расчета стоимости растаможки авто и взяли средние цены на эти авто на украинском рынке с сайта Auto.Ria.

Вначале, рассмотрим типичные "евробляхи", а затем посмотрим на менее престижных "середнячков".

"Блатные бляхи"

Volkswagen Passat

Визуально ухоженный Volkswagen Passat 2000 года выпуска с заявленным пробегом 130 тыс. км продается на немецком сайте около 3000 евро. Логично предположить, что пробег скручен раза в три, но это чуть другой разговор. И, конечно же, речь идет всех "благах цивилизации" – 2,5-литровый дизельный мотор, кожаный салон и коробка-автомат.

Вводим данные о возрасте авто, начальной цене, двигателе в онлайн-калькулятор и получаем стоимость растаможки согласно новому закону – 4200 евро (2500 евро по льготному тарифу на первые 90 дней действия закона). Итого, в Украине машина обойдется в 7200 евро. Максимальная цена Volkswagen Passat 2000 года на Auto.Ria – 6500 евро.

Т.е. растаможенные машины будут в одну цену с теми, что уже в Украине только в льготный период.

Volkswagen Touareg

Популярный кроссовер 2004 года с пробегом от 200 тыс. можно найти от 4700 евро. Растаможка трехлитрового дизеля с удивительно хорошо сохранившейся кожей в салоне и не истертым “в мясо” рулевым колесом обойдется в 5100 евро (3200 евро по льготному тарифу на ближайшие 90 дней).

Конечная стоимость этого красавца в Украине – 9800 евро. C тем же двигателем и, если верить продавцам, примерно тем же пробегом, на нашем рынке похожий Touareg можно найти за 9500 евро.

BMW X5

Средняя цена на бандитский “бумер” с трехлитровым дизельным мотором и 200 тыс. км пробега – 5000 евро. Это будет довольно приемлемое состояние (хотя бы визуально) и примерно 2003 год выпуска.

Стоимость ввоза такого X5 к нам составит 5500 евро (3500 евро по льготному тарифу на ближайшие 90 дней), а общая цена – 10,5 тыс. Аналоги в Украине продают примерно в том же диапазоне – около 10 тыс. евро.

BMW 5 Series

Классический кузов E39 в универсале 2003 года с пробегом от 200 тыс. и дизелем 3 л обойдется примерно в 4000 евро.

За 15 лет бежевая кожа тут сохранилась почти на уровне выезда из завода, но таможенникам этого не объяснишь, они все равно потребуют 4900 евро за ввоз такого авто (3000 евро по льготному тарифу на ближайшие 90 дней). Полная цена “пятерки” составит 8900 евро. На Auto.Ria похожие машины на украинской регистрции продаются на тысячу евро дешевле.

Audi A6

Аналогичный универсал от Audi 2002 года, но с 2,5-литровым дизельным двигателем стоит примерно те же 4000 евро. Это – едва ли не самая популярная "евробляха" в Украине сегодня, мечта любого таксиста и "крепкого хозяйственника".

Растаможить более старый, но менее мощный мотор немного дешевле, но все равно дороже, чем начальная стоимость автомобиля – 4500 евро (2800 евро по льготному тарифу на ближайшие 90 дней). Получается, чтобы законно колесить на такой Audi A6 по Украине, нужно отдать 8500 евро. Хотя, такие же модели на нашем рынке можно найти и за 6500 евро.

“Лоховские малолитражки”

А теперь посмотрим на более свежие и гораздо более скромные авто, растаможка которые согласно новым законам стала в несколько раз дешевле, чем была.

Skoda Octavia

Скучную, но практичную Octavia в универсале 2010 года можно отыскать за 6500 евро. Это, конечно, велюр, механика, 1,6-литровый дизель и не менее 100 тыс. км пробега.

Но и ставки на такие авто гораздо меньше: за ввоз в Украину вам нужно будет заплатить меньше половины стоимости автомобиля – 3000 евро (2400 евро по льготному тарифу на ближайшие 90 дней). С полной ценой в 9500 евро, эта модель будет полностью соответствовать ценам на украинском рынке.

Skoda Fabia

Более скромную Fabia c пробегом в 120 тыс. км легко купить в Германии за 4900 евро.



Тот же 1,6-литровый дизель, но 2012 год выпуска позволят растаможить машину за 2200 евро (1800 евро по льготному тарифу на ближайшие 90 дней). Общая цена для законопослушного украинца составит 7100 евро, что на пару сотен евро дешевле, чем аналоги на отечественном рынке.

Seat Leon

“Испанский Volkswagen Golf” 2012 года, но немного более опытный – с 250 тыс. км пробега – мы нашли за 4200 евро.



Такой Leon с 1,6-литровым дизелем получится растаможить за 2000 евро (1600 евро по льготному тарифу на ближайшие 90 дней). Заплатив за все 6200 евро, вы останетесь довольны, ведь за аналогичные авто на Auto.Ria просят на 1500 евро больше.

Volkswagen Golf

Классику для бляхеров в современном исполнении можно найти в Германии за 6000 евро. Причем, это даже коробка автомат, 2013 год, кузов универсал, 168 тыс. пробега и 2-литровый дизель.



Вместе с новой растаможкой машина обойдется в 8600 евро (8200 евро по льготному тарифу на ближайшие 90 дней). Хотите поискать аналоги за эти же деньги на украинских автосайтах? Удачи. Ниже 9500 евро нет ничего похожего.

Renault Megane

Ну и, напоследок, более экзотичный (для немецкого рынка, конечно) вариант – французский универсал 2013 года с 227 тыс. км пробега за 4500 евро.

Растаможка экономичного 1,5-литрового дизеля обойдется вам в 1900 евро (1600 евро по льготному тарифу на ближайшие 90 дней). Итак, ищем: Renault Megane 2013 года, 227 тыс. км пробега, 6400 евро… Надо же, и такие модели в Украине стоят как минимум на 500 евро дороже.

Выводы

Очевидно, что несколько приведенных примеров автомобилей не являются полностью объективной и репрезентативной выборкой.

Тем не менее, напрашиваются несколько выводов. Попробуем кратко сформулировать их.

1Новые законы о растаможивании автомобилей с европейской регистрацией №8487 и №8488 делают абсурдным ввоз старых авто с объемными двигателями. Тут евробляхеры абсолютно правы. Государству платишь больше, чем стоит в Европе сама машина.

И это автоматически низводит к статусу металлолом большинство уже завезенных в страну "евроблях".

2В чем евробляхеры не правы, так это в том, что п.2 – это плохо.

На самом деле, за одну и ту же условную сумму 8-9 тыс евро можно привезти как X5 2003 года, так и Volkswagen Golf на 10 лет моложе. Общая сумма ваших затрат будет та же, но в случае с X5 вы заплатите больше половины государству, а в случае с Golf большая часть суммы будет потрачена на саму машину.

Закон фактически подталкивает автолюбителей ко второму варианту – к выбору более свежих и экологичных авто, пусть и не столь высокого класса.

3Из этого следует, что украинский рынок будет больше насыщаться более свежими импортными авто среднего класса.

Если наша задача позволить любому пересесть с "ланоса" на престарелого "немца", то это, конечно, ай-яй-яй какой кошмар. Если же мы хотим воспрепятствовать превращению Украину в свалку старого автохлама, от которого отказываются в Европе, то все выглядит не так уж плохо.

Безусловно, это плохо, что большинство украинцев не могут позволить себе купить новые автомобили премиум-класса и вынуждены довольствоваться лишь их 20-летними предками. Но, насколько релевантна сейчас погоня за кожей и неработающим спутниковым телефоном из 2000-х, когда в развитых странах отказываются от подобных "пожирателей" в пользу компактности, каршеринга, экологичности и электромобильности?

Учитывая современные мировые тенденции перехода на экономичные и менее вредные для атмосферы авто, – не удивительно, что многие украинцы приветствуют новые законы.

Особенно, в совокупности с продлением льгот на ввоз электрокаров (нулевой акциз и НДС) – соответствующее решение Рада приняла фактически одновременно с законами о растаможке авто.

4Один из популярных аргументов евробляхеров о том, что старые ауди надежнее свежих рено, можно смело отбросить, учитывая огромные пробеги и сомнительное состояние большинства 15-20-летных "евроблях". Безусловно, какому-то проценту евробляхеров повезло, и среди пригнанных ими машин действительно есть экземпляры, которые могут достойно послужить еще несколько лет.

Но вряд ли можно сравнивать состояние среднестатического премиального "корча" начала 2000-х с пробегом, который можно точнее всего описать как неопределенную величину, и состояние среднестатического 7-8 летнего автомобиля.

5Сумма, которую нужно отдать за покупку авто среднего класса в Европе и его легальный ввоз в Украину теперь может быть меньше, чем за приобретение машины с изначально украинской регистрацией.

Это скорее хорошо, чем плохо. Ведь во все времена, вне зависимости от действующих законов и условий растаможки большое количество автолюбителей верило в то, что пригнанные "оттуда" машины изначально находятся в лучшем состоянии, чем те, что есть на внутреннем рынке. Ведь они не "нюхали" украинского бензина и не "раздалбывались" на украинских дорогах.

Итак.

Как голодный не поймет сытого, так и мы не поймем, почему жители, к примеру, Амстердама пересаживаются на велосипеды, хотя могут каждый месяц покупать BMW X5 даже (внимание!) 2005 года выпуска.

Возможно, украинцам пора взрослеть и вместо престарелых Touareg выбирать более новые Fabia. Это гораздо более европейский взгляд на вещи.