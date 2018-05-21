Принц Гарри и Меган Маркл выбрали необычный автомобиль для первой поездки после свадьбы

Герцог и герцогиня Сассекские прокатились на серебристо-голубом Jaguar E-Type Concept Zero — современном электрическом автомобиле, который построен на базе модели 1968 года.

На его номерной табличке была дата субботней свадьбы - E190518, пишет CNN.

Ранее Jaguar запустил услугу по восстановлению и преобразованию существующих E-Type разных лет выпуска в электромобили. Чтобы получить такой автомобиль, придется заплатить около $400 тысяч.

Суперкар, которым управлял принц Гарри герцог Сассекский, основан на серийном E-Type Series 1.5. Его оригинальный 3,8-литровым двигатель был заменен на электромотор мощностью 295 лошадиных сил. E-Type Concept Zero получил примерно те же динамические характеристики, что и бензиновый E-Type, который на момент выхода в 1961 году считался одним из быстрейших в мире.

Автомобиль, который может проехать до 170 миль без подзарядки, был оборудован левым рулем. Журналисты предположили, что такой выбор авто связан с тем, что Меган Маркл родилась в США.

Транспортное средство были переоборудованы подразделением Jaguar Land Rover Classic в Ковентри. Этот автомобиль был детищем главного инженера Тима Ханнига.

Напомним, Меган Маркл и принц Гарри поженились 19 мая. Брак был заключен в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.

После часовой службы принц Гарри с женой отправились в традиционную поездку молодоженов по городу, во время которой пару приветствовали ликующие толпы - по разным оценкам до 100 тысяч человек.