Porsche запустит в серию концептуальный спорткар

В компании Porsche приняли решение превратить концепт-кар 911 Speedster в серийную машину, которую выпустят тиражом всего 1948 штук.

Это отсылка к 1948 году, когда Porsche 356 "Number 1" получил допуск на дороги общего пользования, пишет Motor1.

Впервые такую машину в качестве концепт-кара показали как раз 8 июня этого года, а на автосалон в Париже фирма Porsche привезла второй экземпляр — все еще в концептуальном статусе.

Этот автомобиль является отсылкой к Porsche 911 Speedster образца 1988 года. Об этом говорят ярко-красная окраска, новые 21-дюймовые колеса с креплением центральной гайкой и дизайном спиц в духе гоночных машин 911 RSR и GT3 R.

Технически оба автомобиля базируются на шасси 911 GT3 с кузовом 911 Carrera 4 Cabriolet и некоторыми деталями из карбона. Выхлопная система сделана с титановыми патрубками и она, как и 500-сильный атмосферный мотор с 6-ступенчатой механической коробкой передач, сделаны подразделением GT.

Покупатели получат свои Porsche 911 Speedster в первой половине 2019 года и уникальная модель станет первой, для которой в Porsche Exclusive разработали опциональный пакет Heritage Design Package для персонализации автомобиля.

Ранее НВ сообщало, что немецкий автопроизводитель Porsche окончательно отказывается от дизельных двигателей. В будущем Porsche сконцентрируется на выпуске автомобилей на бензиновых двигателях и на гибридах. В планах компании также начать с 2019 года выпуск электромобилей.