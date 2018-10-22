Porsche вывела на тесты электрический универсал Taycan

Компания Porsche официально подтвердила, что линейка электромобилей будет включать не только седан Taycan, но и другие модели.

Судя по шпионским фотографиям, в Porsche решили сделать не только серийную версию Porsche Cross Turismo, но и универсал Porsche Taycan Sport Turismo, сообщает Insideevs.

Официальных данных о модели пока нет, но фотошпионы уже застали тестовый прототип электрического универсала, который явно базируется на основе Porsche Taycan. Наиболее вероятно, что речь идет об исполнении Sport Turismo — аналогично уже серийному универсалу на базе Porsche Panamera.

Ожидается, что технически обе версии Porsche Taycan окажутся одинаковыми и будут отличаться только типом кузова. Sport Turismo будет более практичным и чуть более дорогим, чем седан.

Taycan, скорее всего, выйдет в трех версиях: Taycan Carrera, Taycan Carrera S и Taycan Turbo мощностью от 400 до 600 лошадиных сил. Ожидается, что полноприводный вариант будет стандартным для всех версий, но в будущем у Porsche появится более доступная версия с задним приводом. Некоторые слухи предполагают, что Taycan Carrera получит задний привод с самого начала.

По предварительным данным, электрический универсал Porsche оснастят двумя моторами на передней и задней оси. Электрокар сможет ускоряться с места до 100 км/ч за 3,5 секунды, а его запас хода без подзарядки составит около 500 километров.

Премьера Porsche Taycan запланирована на 2019 год, а вот Porsche Taycan Sport Turismo появится скорее всего двумя годами позже.