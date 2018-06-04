Porsche прекратила продажу автомобилей в Европе

Компания временно не продает свои новые автомобили в Европе. Машины не успели адаптировать к новым стандартам выбросов.

Продажа автомобилей приостановлена "до дальнейшего уведомления", отмечает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Причиной такого решения стал переход на новые циклы измерения выхлопных газов WLTP и RDE, которые влекут за собой более строгие требования как во время испытаний на стенде, так и в реальной повседневной работе. Новые правила вводятся постепенно с сентября этого года. Как правило, бензиновые двигатели могут выполнять эти ограничения только в том случае, если они оснащены фильтром для твердых частиц.

По данным Frankfurter Allgemeine Zeitung, компания Porsche недооценила технические меры, необходимые для соблюдения нормативов и не успела адаптировать свои машины под новые требования.

В частности, на немецком сайте Porsche не работает конфигуратор новых автомобилей. При попытке им воспользоваться просят дождаться необходимых изменений. Кроме этого, клиентам предлагается пробрести уже выпущенные модели немецкого бренда.

Также на официальном сайте клиенту говорят, что он должен подождать моделей Cayenne и Panamera с возможностью кастомизации, по крайней мере, до марта 2019 года, если ему потребуется новый автомобиль. При этом модель 911 в сообщении не упоминается.

Отмечается, что ограничения носят временный характер и скоро проблема должна быть решена. Как отметил представитель компании, "в первую очередь, будут предприняты все усилия для обработки всех оставшихся заказов".

Ранее НВ сообщало, что компания Porsche изучает перспективы рынка летающих такси, готовясь к конкуренции на рынке пассажирских перевозок. В том числе воздушных и ride-sharing, заявил директор по продажам Porsche Детлев фон Платен. Porsche планирует создать такое авиатакси, каким пассажиры смогли бы управлять самостоятельно, без необходимости получать лицензию пилота.