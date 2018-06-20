Porsche покупает долю производителя электрокаров Rimac

Представители Porsche объявили 20 июня, что компания купила 10-процентную долю в хорватской спортивной автомобильной компании Rimac Automobili.

Отмечается, что партнерство должно быть выгодным для обоих автопроизводителей, пишет Autoblog.

В дополнение к своим суперкарам, Rimac самостоятельно строит компоненты трансмиссии электромобилей и аккумуляторные системы, поэтому Porsche не просто инвестирует. Немецкая компания надеется создать партнерство в области технологий электромобилей.

В то же время, Porsche, вместе с остальной группой VW, сейчас активно развивает сегмент гибридов и чистых электрокаров, таких как Taycan (ранее известная как Mission E) и создает сеть из сотен быстрых зарядных станций.

"Это партнерство является важным шагом для Rimac на нашем пути стать поставщиком компонентов и систем для отрасли в области электрификации, подключения и захватывающей области ассистирования вождению", - сказал Мате Римак, глава хорватской компании.

"Мы считаем, что идеи и подходы Rimac чрезвычайно перспективны, поэтому мы надеемся на тесное сотрудничество с этой компанией в форме партнерства", - сказал Лутц Меске, заместитель председателя правления Porsche.

Ранее НВ сообщало, что хорватская компания Rimac Automobili показала на Женевском автошоу электрический суперкар, мощность моторов которого составляет 1914 л.с. Модель Concept_Two разгоняется до сотни за 1,85 секунды, а максимальная скорость суперкара составила 415 км в час. Он также достигает 300 км/ч за 11,8 секунды.

В пресс-релизе Porsche о партнерстве с Rimac упоминаются некоторые другие значимые цифры Concept_Two. В частности, диапазон хода спорткара составляет 400 миль. Батареи автомобиля могут зарядится до 80% всего за 30 минут и эти технологии, безусловно, очень интересуют Porsche.