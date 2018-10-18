Porsche объявила цены на электрический Taycan

Новый Porsche Taycan будет стоить как Tesla Model S

Стоимость нового полностью электрического седана Porsche Taycan будет примерно равна стоимости Cayenne и Panamera. В Европе модель ждут от $86 тыс.

Цена на новый электрокар Porsche Taycan не будет сильно выбиваться из прайс-листа немецкого бренда, передает издание Autoblog.

В Германии машину можно будет купить от $86 тыс. до $104 тыс. Примерно за эти же деньги в Европе можно приобрести главного конкурента Taycan - Tesla Model S.

Porsche запланировали произвести 20 тыс. моделей Taycan. Представители компании говорят, что если электрокар будет пользоваться спросом - они запустят дополнительное производство.

Как уже писало НВ, два электродвигателя Taycan выдают около 600 лошадиных сил и разгоняют автомобиль до 100 км/ч за 3,5 секунды. Инженеры уверяют, что зарядка нового Porsche будет одной из самых быстрых среди конкурентов. По их словам, используя новые 800-вольтовые зарядные устройства, Taycan можно заряжать до 80% всего за 15 минут.

А пустой батарее должно хватить всего 4 минуты быстрой зарядки, чтобы дать автомобилю запас хода в 100 км.

Porsche Taycan должен поступить в продажу уже в следующем году.