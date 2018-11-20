20 ноября 2018, вторник

Полный супер. Tesla представит новое поколение зарядных станций в 2019 году

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Зарядки Supercharger обновят

Зарядки Supercharger обновят

По словам Илона Маска, в будущем году Tesla планирует выпустить зарядную станцию Supercharger нового поколения.

Также компания рассчитывает в будущем году удвоить число заправок для электромобилей, пишет Engadget

Маск объявил, что компания начнет развертывать Supercharger V3 к началу следующего года. Зарядная станция следующего поколения была задержана пару раз в прошлом. Когда она все же выйдет, то сможет заряжать автомобили гораздо быстрее: возможно, даже за несколько минут.

Глава Tesla также сообщил в твиттере, что компания планирует к концу 2019 года удвоить число станций Supercharger, предназначенных для зарядки аккумуляторов электромобилей. По его словам, сеть станет доступной "95-100% населения на всех активных рынках".

Отмечается, что автопроизводитель уже ставил целью к концу 2018 года иметь по всему миру 18 000 зарядных станций, но пока на сайте Tesla приведено далекое от этой цели число уже доступных станций — 11 414.

Ранее НВ сообщало, что 17 сентября, после нескольких "ложных тревог", Tesla все же прекратила раздачу бесплатной энергии в своей сети Supercharger. Такое решение с прошлого года действовало для владельцев седанов Model 3, но теперь оно будет распространяться на всех новых покупателей Tesla.

Конец эпохи бесплатной энергии, по-видимому, используется Tesla для того, чтобы закончить год с прибылью. Кроме того, теперь Tesla сможет несколько снизить цены на автомобили, в которые входила стоимость "бесплатной" энергии.

 

Журнал НВ
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