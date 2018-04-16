Подразделение Mercedes-AMG анонсировало конкурента Porsche Cayman

Тобиас Моерс, босс Mercedes-AMG, намекнул, что AMG работает над спортивным автомобилем, который может стать конкурентом Porsche Cayman.

Спорткар станет третьей собственной моделью AMG после купе Mercedes-AMG GT и лифтбек Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe, сообщает Autocar.

Босс компании Mercedes-AMG не раскрыл, какой именно будет новая модель, но, по неофициальным данным, производитель планирует выпустить компактный спортивный автомобиль, который окажется на ступеньку ниже Mercedes-AMG GT.

Издание Autocar полагает, что планируется полноценный конкурент Porsche 718 Boxster и 718 Cayman. Новинка по своим размерам будет близка к нынешнему SLC. Также Тобиас Моерс сообщил, что спортивное подразделение отказалось от идеи выпуска автомобиля сегмента SUV.

В настоящее время нет данных о том, когда компания планирует официально представить автомобиль.

Моерс также подтвердил, что GT 4-Door Coupe получит 4-литровый гибридный силовой агрегат V8 мощностью не менее 800 л.с. Гибридная установка, впервые показанная в концептуальной версии в прошлом году, станет флагманской моделью для этого автомобиля после старта продаж в 2020 году. Вероятно, это будет ответ модели Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid.

Ранее НВ сообщало, что концерн Mercedes опубликовал снимок нового четырехдверного суперкара под названием Mercedes-AMG GT Coupe. Новый автомобиль, который станет преемником Mercedes-Benz CLS 63 AMG, представляет из себя серийную версию концепт-кара Mercedes-AMG GT Concept.