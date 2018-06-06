Почти Mercedes. В Японии до премьеры рассекретили маленький кроссовер Suzuki

В Японии во время закрытого показа модели удалось сфотографировать новое поколение компактного внедорожника Suzuki Jimny.

По словам очевидцев, небольшой кроссовер чем-то напоминает G-Class от Mercedes, сообщает AutoEvolution.

На снимке видно, что машина сохранила свои квадратные формы, а облик фар и радиаторной решетки напоминает Jimny первой генерации, который выпускался в далеких 1970-1981 годах. Есть отсылки и к третьему поколению внедорожника.

Отмечается, что Suzuki по-прежнему использует рамное шасси. И лучший способ описать новинку, это назвать его "автомобилем 1970-х годов с современными технологиями". Новый Jimny сохранит угловатые формы, трехдверный кузов, круглые фары. При этом внедорожник будет отличаться от предшественника более короткими передним и задним свесами, благодаря чему увеличатся углы въезда и съезда.

На местном рынке модель будет предлагаться со скромным турбомотором объемом 0,66 литра, мощностью 54 лошадиных силы. В других странах, в том числе в Украине, двигатели будут иными – бензиновый литровый турбомотор и атмосферники объемом 1,2 или 1,3 литра.

Учитывая, как Suzuki активно продвигает новую модель, разумно ожидать ее официальной презентации уже в этом месяце.

Напомним, в конце 2017 года на автошоу в Токио Suzuki показала компактный электрический кроссовер e-Survivor. Этот концепт отражает видение будущих внедорожников бренда. Новинка представляет собой полноприводный внедорожник с лонжеронной рамой и оснащается электродвигателями. Автомобиль лишен крыши, а в салоне может разместиться два человека. Концепт немного шире и длиннее, чем текущая модель Jimny.