Хватит тарахтеть. Почему мир отказывается от дизельных моторов и чем это грозит

Мир готовится прощаться с дизельными моторами. В Европе всерьез обсуждают запрет на въезд авто на тяжелом топливе в крупные города, а некоторые производители уже заявили о скором прекращении выпуска дизельных авто.

Тенденции современного европейского авторынка сулят великое будущее утилитарным эко автомобилям. Пока в Украине шильдик “hybrid” лишь начинает приживаться, в Европе объемные двигатели на ископаемом топливе уже давно считаются дурным тоном.

НВ решило разобраться насколько мы приблизились к электробудущему и когда дизель перестанет служить топливом для автомобилей.

Предпосылки смерти дизеля

В середине 2009-го года обанкротилась одна из самых крупных автомобильных корпораций General Motors. Причина тому - расточительный характер американского авторынка, на котором почти столетие заправить полный бак было сродни набрать воды из крана.

Пяти и шестилитровые двигатели, встроенные в корпуса малогабаритных кожаных квартир, просто не выдержали конкуренции японских производителей. Азиатские инженеры предложили те же большие комфортабельные автомобили, но с гораздо большей экономичностью и продуктивностью.

Научить избалованных янки хоть малейшей экономии было большим достижением, но вот в Европе пошли еще дальше, и решили полностью переходить на возобновляемую энергетику.

Дизель не пройдет

Первым, естественно, под раздачу попал дизель - как самая маслянистая и вредная пища двигателя внутреннего сгорания.

Несмотря на свою экономичность, хорошую динамику и легкость в эксплуатации, изобретение Рудольфа Дизеля является чересчур вредным для окружающей среды. Да и скандал с автогигантом Volkswagen, который попытался скрыть количество вредных выбросов, значительно снизил доверие властей к статистикам об автомобильных выхлопах.

Одни из первых затрубили Париж, Мадрид и Афины. Главы этих городов еще два года назад объявили о планах убрать все дизельные авто со своих дорог к 2025-му году.

Это решение подтвердило зеленый вектор развития европейских стран и было призвано побороть проблему загрязнения воздуха в густонаселенных регионах.

В больших мегаполисах существует практика платного въезда в центральную часть города для дизельных автомобилей. А в прошлом году власти Германии и Франции и вовсе решили требовать эти деньги не с водителей, а с производителей дизельных автомобилей.

У издания The Guardian по этому поводу существовала даже соответствующая форма с предложениями рассказать свой опыт владения дизелем. Таким образом, пока у нас борются с алкоголизмом, в европе уже существует клуб анонимных владельцев дизельных авто. Их темы для обсуждения: у вас все машины были дизельные? При покупке вы знали об их вреде для окружающей среды? Не думали ли вы перестать использовать дизель?

Но шутки шутками, а уже в прошлом году Европарламент в Брюсселе поддержал закон о повышении цен на автомобили, которые используют загрязняющее топливо.

Несмотря на выход из ЕС, Великобритания осталась одной из передовых стран по внедрению зеленых автомобилей. В конце 2017-го года британский парламент умышленно завысил цену дизельного топлива на один фунт. Политики также пообещали, что вскоре все, кто решит приобрести дизельное авто вместо электро или бензинового должны будут оплатить дополнительный налог в 200 фунтов стерлингов.

Ради справедливости стоит отметить, что дополнительные деньги от завышенных налогов на дизельные авто идут на развитие рынка электрокаров.

К примеру, недавно британское правительство выделило специальный грант суммой в 100 млн фунтов стерлингов. Эти деньги выделяются не впервые, и их цель - поощрить приобретение электрокаров путем значительного снижения цен.

Таким образом, британец, который сегодня владеет дизельным автомобилем оплачивает часть стоимости гибридного или электроавтомобиля для совершенно другого человека. Из-за подобных реформ именно британский авторынок является наиболее расположенным к электрокарам.

Что думают производители

Как ни странно, первый автомобильный бренд, который принес гибридный двигатель в Европу и поставил под сомнение авторитарность горючих видов топлива тоже был родом с Японии.

Lexus, дочерняя компания Toyota Motor Corporation, презентовали европейцам свой электрокар уже в 2005-м году. А по состоянию на сегодня в европейском модельном ряде Lexus числится лишь один вариант с дизельным двигателем. Да и он только для внедорожника премиум класса LX, цены на который стартуют от $100 тыс.

Принимая во внимание тренд с электрокарами, уже в марте 2018-го Toyota также объявила об отказе от дизельных двигателей.

Дизельные автомобили Toyota в Европе интересуют менее 10% покупателей, а почти половина из проданных машин имеют гибридный двигатель. В связи с этим, в компании объявили о завершении производства дизельных двигателей для большинства моделей к концу 2018-го года.

Сообщается, что “для нужд потребителей” сохранятся лишь три дизельные варианта - у пикапа Hillux, внедорожника Land Cruiser и минивэна Proace. И то, не исключено, что у этих моделей заберут дизельные моторы в скором будущем.

Как ранее сообщало НВ, немецкий премиум-бренд Porsche также остановил выпуск дизельных моделей кроссовера Macan и спортивного универсала Panamera.

Причинами этого стали не только ужесточения норм вредных выбросов, но и рост популярности гибридных автомобилей в Европе.

Подводя итоги, стоит подчеркнуть, что уже сегодня от дизеля открещиваются как и большие автоконцерны, так и дорогие компании премиум класса.

Не столь важно, делают они это под давлением властей либо со светлыми мыслями о экологически чистом будущем. Действительно важно лишь то, что эра двигателя внутреннего сгорания постепенно переносится в музей технического прогресса, и проблема ограниченного количества нефти кажется все менее и менее актуальной.

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