Почему легализация евроблях - идиотская ошибка. Блог Алексея Бондарева

Украинцы все больше напоминают папуасов, которые глупо радуются, когда им достаются бусы от европейских колонизаторов. Но в долгосрочной перспективе мы дорого заплатим за свою глупость.

В Верховной Раде лежат аж два законопроекта, легализирующие евробляхи - так называют нерастаможенные авто, на которых в обход закона ездят уже более полумиллиона украинцев.

И скорее всего, один из них будет принят уже в ближайшее время.

Не хочу вдаваться в детальный анализ, как это будет работать и к чему это приведет.

Меня волнует другое. Депутаты идут на уступки евробляхерам и убирают требования к экологическим нормам. Поэтому легализация старых корчей из Европы - это клинический идиотизм, выигрыш от которого минимален, а последствия будут весьма далеко идущими.

Война аргументов

Нет, я не собираюсь подобно другим критикам евроблях ныть о том, что, мол, это не честно, когда одни покупали машины, честно заплатив налоги, а другие добиваются права легализовать контрабанду.

Вот не буду ныть, даже несмотря на то, что мог бы, ведь у меня самого машина на честных украинских номерах.

Дело в том, что в нашей стране нае…ть соседа - это неотъемлемый элемент личного счастья, а нае…ть правительство - это вообще почти духовный оргазм. Так что аппелировать к честности украинцев бессмысленно.

Не хочу я спорить и с главным доводом евробляхеров о том, что машины в Украине стоят неоправданно дорого.

На самом деле, это правда.

Хотя евробляхеры обычно перевирают цифры, чтобы доказать свою правоту. Но все же, да, у нас много идиотских налогов при покупке нового авто. Вследствие чего, у нас машины стоят порой дороже, чем в Европе, где зарплаты у людей в разы выше.

И тем не менее, несмотря на вышесказанное, я против легализации евроблях.

Чертовы папуасы

Потому, что у меня есть дети.

И я хочу, чтобы они жили в стране, где хоть немного заботятся об экологии.

Судите сами.

Европа начинает активную войну против дизелей и планирует в ближайшие 10-15 лет чуть ли не полностью перейти на электромобили.

Вы уже сегодня не можете заехать в центр некоторых европейских городов на дизельном авто.

А мы в это время уже запустили в страну полмиллиона чадащях рыдванов, которые в массе своей уже не соответствуют даже тем убогим экологическим стандартам, которые царствовали в годы их выпуска.

Потому что катализаторы не вечны, стоят дорого, и проще их к чертям вырезать. Выхлопная труба-то сзади, евробляхер же не себе в нос чадит, а кому-то другому.

Да подождите, скажете вы, в Украине и так полно старых корчей на украинской регистрации с такими же вырезанными катализаторами.

Да, отвечу я, это так. Но они постепенно вымирают, и скоро их не будет. Но если вы будете продолжать завозить из Европы старые корчи, коих там еще немерено, то статус-кво будет сохраняться.

По ныне действующему украинскому законодательству невозможна растаможка авто ниже стандарта Евро-5. И это правильно. Это хоть какое-то препятствие на пути попадания к нам старых чадящих корчей.

Больше того, пора уже думать о Евро-6 и вообще в свете мировых тенденций стоит думать о создании условий для развития электромобилей.

Звучит фантастично, правда?

Понимаю.

Потому что у меня перед глазами много типичных евробляхеров и я могу с уверенностью утверждать, что евробляха - это не просто позиция относительно автомобилей. Это - жизненная философия.

“А мне наср…ть”, - заявляет в ответ на мои аргументы об экологии житель села, рядом с которым у меня дача. Он недавно пересел со старых “жигулей” на такой же старый “опель”.

“Мне сегодня ездить надо, а что там через 20 лет будет, то такое…”, - говорит он.

“Дети у тебя есть?” - спрашиваю я.

“Есть. Двое”, - гордо заявляет он.

И предвосхищая мой следующий вопрос говорит:

“Ну и что? Мои родители жили при жигулях и камазах, я жил при жигулях, ну и они поживут вон при этих “опелях”.

И я понимаю его логику.

Он беден. Живет в хате-мазанке, которая снаружи худо-бедно обшита деревянными панелями. То есть у него дом из, простите, дерьма.

И зарабатывает он несколько тысяч гривен в месяц. И те полторы тысячи евро, которые он наскреб, чтобы купить “опель” двадцатилетней давности - для него целое состояние.

И поэтому плевать ему на экологию. И на то, что будет в этой стране через 20 лет.

“Где я, а где завтра?” - как говорил один известный юморист.

Украина - страна вот таких папуасов. Которые за жалкие подачки готовы пожертвовать тем, что действительно важно.

Мы согласились, чтобы у нас осуществляли захоронение ядерных отходов Европы в обмен на безвизовый режим. Безусловно, безвиз - это круто. Но им могут пользоваться в лучшем случае 5-10% украинцев, которые и раньше спокойно получали визы. Остальным безвиз до одного места, ведь у них просто нет денег на поездки.

А ядерное дерьмо из Европы останется у нас навсегда. Нашим детям жить рядом с ним.

И мы с радостью соглашаемся на ввоз сотен тысяч старых авто, которые в Европе уже не нужны.

По европейским законам автомобиль нельзя просто выбросить. Нужно заплатить за его утилизацию. Это дорого. Проще продать его польскому или литовскому перекупщику, который затем слегка намарафетит его и продаст украинскому евробляхеру.

И сотни тысяч этих корчей годами будут чадить на наших дорогах.

Вот и получается, что Европа очищает свою экологию, а мы свою зас….ем. Еще и радуемся.

Умник, а как надо сделать по правильному?

А это - самая интересная часть.

Это как раз тот случай, когда, подставляясь под насмешки и критику, могу сказать только одно.

Нужно выбирать правильных людей на выборах и давить на них с тем, чтобы они принимали правильные законы.

Например, в контексте этого разговора стоило бы ослабить налоговое давление при покупке новых авто (навести порядок в этих НДС, акцизах и сборах в пенсионный фонд). Это привело бы к снижению цен на новые автомобили.

Кроме того, стоило бы создать стратегию поддержки электромобилей с учетом развития инфраструктуры для них. С тем, чтобы через 5-10 лет, когда неизбежно наступит бум этой технологии, мы уже были бы к этому готовы.

И я уверен, что ради такого будущего, стоило бы забить хрен на тех, кто плюет на будущее лишь бы сегодня ездить вместо жигулей на старой иномарке.

Автор: Алексей Бондарев, редактор отдела Техно на сайте НВ

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