Евробляхи и не только. Пять лучших б/у авто для здравомыслящих людей

Украину опять трясут евробляхеры со своими протестами и хотелками. Власти, похоже, идут им навстречу, пусть и не такими бодрыми темпами как хотелось бы протестующим. Итак, Украину скоро захлестнет новая волна теперь уже вполне легальных дешевых иномарок. Что выбрать себе?

Автор этих строк в своих материалах последовательно отстаивает идею разумного выбора подержанного авто.

Всегда найдутся горячие парни, которые готовы пересесть с дедовских жигулей на любое детище немецкого автопрома. Пусть это даже ведро с болтами, собранное из двух, а то и трех доноров, с вырезанными катализаторами, чадящее так, будто его заправляют не солярой, а человеческими страданиями.

Их жизнь ничему не учит, поэтому они зачастую разменивают уже вторую-третью-пятую «евробляху», поскольку купить следующую дешевле, чем ремонтировать предыдущую.

Но целевой аудиторией этой статьи являются люди, которые хотят купить машину относительно недорого, зато всерьез и надолго.

С новыми законами о растаможке сделать это станет несколько проще, чем раньше, но мы не будем ограничиваться только «евробляхами».

По сути, мы выбираем пять автомобилей, которые (при условии, что выбор был тщательным и разумным) будут максимально долго радовать владельца и потребуют меньше всего денег на обслуживание и ремонты.

Традиционно опираемся не только на мнение опрошенных нами мастеров профильных СТО, но и на статистику заказа запчастей в онлайн-магазинах. Это позволяет составить представление о наиболее частых поломках, с которыми сталкиваются владельцы авто.

Все описанные авто умещаются в ценовую категорию - $2-5 тыс за нерастаможенное авто и $6-10 тыс за авто на укр регистрации (в зависимости от комплектации и состояния).

Audi A6 C5 (2000-2004)

Rudolf Stricker

Один из самых популярных автомобилей среди евробляхеров (особенно в кузове универсал).

И не зря. Это последняя «настоящая» Audi. Поколение C5 выпускалось с 1997 года, это добротный и надежный немецкий автомобиль родом из 1990-х, когда деревья были выше, небо голубее, а машины делались на века.

Добротный кузов (все еще из стали с оцинковкой, алюминиевыми были только капот и крышка багажника). Крепкая и выносливая подвеска. Надежные (по большей части) двигатели. Отличная «механика» и добротные «автоматы» (до эры DSG было еще далеко).

А еще A6 C5 — это приличная управляемость, просторный салон и большой багажник (даже у седана, что уж говорит, про универсал).

Когда-то A6 была эталоном надежности, но сейчас эти машины уже в приличном возрасте и с колоссальными пробегами — если кто-то верит в дизельные 15-летние машины из Германии с пробегом 150 тыс км, то передавайте привет своим реальным друзьям синим эльфам и Красной Шапочке.

И все же, если вы найдете ухоженную машину, то она будет довольно щадящим вариантом для вашего кошелька.

По статистике владельцы рестайлинговой A6 С5 чаще всего заказывают запчасти для ходовой (амортизаторы, рычаги подвески, сайлентблоки, наконечники рулевой тяги, стойки стабилизатора). Также в списке самых востребованных запчастей фигурируют термостат, водяной насос, тормозные шланги, насос омывателя, опора двигателя, датчики температуры, катушки зажигания.

Словом, возраст таких авто дает о себе знать.

Мастера рекомендуют изначально уберечь себя от серьезных проблем, отбросив некоторые варианты при покупке авто. Например, предпочесть надежные бензиновые двигатели 1,8 л с турбиной и атмосферники 2,4 и 2,8 л, но не брать более проблемые 2- и 3-литровые моторы, а также 4,2 л, которые обычно покупаются «гонщиками» и в таком солидном возрасте уже пребывают в плачевном состоянии.

На A6 C5 ставились два дизеля (1,9 и 2,5 л), оба вполне надежны, разве что первый слабоват для такой большой машины, поэтому зачастую его больше насилуют.

Ни в коем случае нельзя брать A6 с вариатором, они были весьма недолговечны, неудивительно, что немцы от них вскоре отказались. Ручные и автоматические коробки передач на A6 довольно живучие.

Skoda Octavia Tour (2006-2010)

Vauxford

Нынешняя Skoda — неотъемлемая часть VAG со всеми вытекающими последствиями. Эти машины прекрасны и безусловно стоят своих денег, но брать их желательно новыми, чтобы успеть продать до начала первых неприятностей.

Но когда-то Skoda была символом надежности и практичности, фактически, на уровне с японцами. По большей части — благодаря модели Octavia Tour, которая продержалась на конвейере аж 14 лет (с 1996 по 2010 гг).

В народе Octavia Tour полюбили за практичность. В первую очередь, за огромный багажник (тут даже за универсалами гоняться не надо, в обычный люфтбек влезает полквартиры). Ну и за надежность и простоту в ремонте, конечно.

Оцинкованный кузов достойно сопротивляется коррозии на украинских дорогах, которые посыпают солью, химией и черт знает чем еще зимой. Ходовая слывет «неубиваемой», отчасти благодаря своей простоте (сзади «балка»). Двигатели — простые и недорогие в ремонте. «Автоматы» на Octavia были редкостью, а такую надежную «механику» убить — надо уметь.

Мотористы советуют выбирать либо простенький атмосферник 1,6 л, либо неплохо зарекомендовавший себя турбомотор 1,8 л. Это, что касается бензиновых моторов. Дизель 1,9 л тоже отлично зарекомендовал себя. Причем, он встречается в двух версиях — без турбины (редко), и с турбиной (часто). Второй вариант едет намного лучше, но первый вообще относится к давно забытой категории «неубиваемых» и дешевых в обслуживании.

Картина по запчастям довольно красноречивая. Владельцы чаще всех заказывают элементы ходовой (втулки и стойки стабилизатора, амортизаторы, шаровые опоры, опорные подшипники, наконечники рулевой тяги). Среди других популярных запросов — пыльники рулевой рейки, катушки зажигания, сальники коленвала, прокладка клапанной крышки, термостаты, водяные насосы.

Toyota Corolla (2008-2011)

Aero 777

Toyota упорно держит марку. Если и остались в мире машины, для которых 200 тыс км пробега — это лишь разминка, то искать их стоит именно с шильдиком Toyota.

Corolla не отличается взрывной динамикой и спортивной управляемостью, но вполне комфортна и просторна для небольшой семьи. А еще она весьма практична, если вы не из тех, кто хочет тратить вечера на форумах автолюбителей, а выходные — в автосервисах.

Corolla при должном уходе требует минимального внимания даже при больших пробегах. Мотористы не советуют бензиновые моторы 1,3 и 1,4 л (но у нас они встречаются довольно редко на машинах этих годов), зато двигатели 1,6 и 1,8 л вполне надежны и просты в обслуживании. Из Европы к нам иногда попадают дизельные Corolla этих лет (2 л), их лучше не брать, говорят мастера, в обслуживании есть свои нюансы, и со спецификой этих моторов в Украине мало кто знаком. Зато 1,4-литровый дизель весьма прост и надежен. Другой вопрос — захотите ли вы ездить на машине, у которой разгон до «сотни» занимает 15 сек?

От покупки Corolla с вариатором, разумеется, лучше воздержаться. Вариатор часто начинает «брыкаться» уже к 100 тыс. км.

«Механика» неубиваемая, тут вопросов нет. «Автоматы» тоже надежны.

Слабое место Corolla, как и большинства автомобилей Toyota — рулевая рейка. Часто ей уже нужно уделять внимание к пробегу 150 тыс км. Бывают и проблемы с электрикой, характерные для большинства японских авто.

Но в целом Corolla — эталон надежности.

По статистике владельцы Corolla этих лет чаще всего заказывают… лампы дальнего света (!), а также элементы ходовой части (стойки и втулки стабилизатора, сайлентблоки и рулевые тяги, комплекты пыльников и отбойников и т. д.). Также в списке фигурируют комплект сцепления, выжимной подшипник, прокладка головки блока цилиндров, тормозные шланги, водяной насос.

Opel Astra (2010-2012)

M 93

Наверное, самый скучный и неприметный автомобиль на свете — Opel Astra тем не менее, является чуть ли не идеальным выбором для человека, который хочет неброский, но прагматичный б/у автомобиль.

Astra звезд с неба не хватает. Это типичный середняк — по управляемости, динамике и комфорту, вместимости и т. д.

Зато машина может похвастаться надежностью, простотой в ремонте и невысокими ценами на запчасти.

Да и по стоимости Astra выглядит весьма привлекательно. В одном и том же бюджете, что и одноклассники, Astra может быть на пару лет моложе, да и пробег будет поменьше.

Еще один плюс Astra — машина настолько неприметная, что ее не покупают ни «гонщики», ни «понторезы». Легче выбрать автомобиль в приличном состоянии, чем в случае со многими конкурентами в этом классе.

Статистика заказов красноречива — чаще всего берут запчасти для ходовой (втулки стабилизатора, шаровые опоры и т. д.), хотя хватает и других запросов (прокладка клапанной крышки, датчик парктроника, датчик давления масла, катушка зажигания, термостат, насос омывателя).

Volvo S60 (2006-2008)

IFCAR

Едва ли не самый надежный и простой в обслуживании автомобиль, если посматривать в сторону премиума.

Байки о чрезмерно дорогих запчастях и безумных ценах на обслуживание Volvo, как правило, распространяют те, кто лишь провожает шведские авто завистливыми взглядами на дороге.

Да, в Украине не так уж много профильных сервисов Volvo, а куда попало с такой машиной не сунешься. Но высочайшая надежность, а посему и редкость обращения в сервисы это компенсирует. А цены на запчасти — не выше, чем у немецких авто.

Самыми надежными двигателями S60 первого поколения являются 5-цилиндровые 2,4-литровые бензиновые и дизельные моторы. При должном уходе они спокойно выдерживают пробеги свыше 300 тыс км без серьезных ремонтов. Турбомотор 2,5 л тоже хорошо себя зарекомендовал, хотя его ресурс поменьше, в первую очередь из-за турбины, которая требует замены или ремонта раз в 100-150 тыс. км.

Моторы Volvo потребляют масло при активной езде, это нормально, главное вовремя доливать, и проблем не будет, говорят мастера. Да и вообще, главное все делать по инструкции, ведь шведы еще педантичнее немцев. О ресурсе двигателей говорит хотя бы интервал замены ремня ГРМ (160 тыс. км).

Ходовая у S60 тоже очень надежна. Если не «убивать» машину на плохих дорогах, то серьезного внимания ходовая требует не чаще, чем раз в 100-150 тыс. км.

По словам некоторых мастеров, S60 в содержании обходится примерно на 15-20% дороже, чем Toyota Avensis и примерно на 30-40% дешевле, чем BMW 3 Series. При этом по комфорту S60 радикально превосходит первую, и мало в чем уступает второй.

Среди заказов запчастей лидируют сайлентблоки рычага, стойка стабилизатора, рулевая тяга, опоры двигателя. Из более менее «серьезных» запчастей чаще всего заказывают радиатор кондиционера (он расположен низко под бампером и активно собирает камешки и всякую грязь), а также водяной насос.

При подготовке материала использовались данные интернет-магазина автозапчастей DOK.UA