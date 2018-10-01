Пять б/у кроссоверов и внедорожников, которые лучше новых

Мода на кроссоверы захлестнула автомобильный рынок. Но стоит ли покупать новые недорогие модели? Или лучше за те же деньги купить солидный кроссовер или внедорожник постарше? Может быть стоит вместо нового, но простенького переднеприводного кроссовера подумать о подержанном, но полноценном внедорожнике?

По мене приближения зимы тема автомобилей "повыше" становится все более актуальной. Но выбор такого авто может быть непростой задачей.

Сегодня несколько кроссоверов найдется в модельном ряду даже самого захудалого автопроизводителя.

И для большинства компаний именно кроссоверы составляют львиную долю продаж. Покупатели хотят сидеть повыше, заезжать на бордюры без риска оторвать бампер и т.д.

Но реклама играет со многими покупателями злую шутку. Большинство недорогих кроссоверов представляют собой лишь слегка “приподнятые” легковушки. В ценовом сегменте до $25 тыс практически невозможно найти полноприводный автомобиль с достойным клиренсом и настоящими, а не “бумажными” внедорожными способностями.

Для тех, кто фанатично одержим идеей покупки только нового авто, дальнейший разговор не имеет значения.

Но для тех, кто считает, что лучше вчерашняя конфета, чем сегодняшняя коровья лепешка, выбор намного интереснее.

Суммы, которую просят за дешевый кроссовер в салоне (450-600 тыс грн) вам вполне хватит на подержанный кроссовер или внедорожник высокого класса в отличном состоянии.

Как всегда, оговорка здесь лишь одна - выбирать следует внимательно, с тщательными проверками на профильных СТО или у мастеров, которым вы доверяете.

Вот пять подержанных кроссоверов и внедорожников, которые лучше, чем новые за те же деньги.

Honda CR-V

Примерно за 450-500 тыс грн можно купить CR-V в отличном состоянии 2010-2012 гг выпуска.

Это рейстайлинг третьего поколения модели. По отзывам мастеров, одна из самых надежных машин в истории Honda. Поэтому она постоянно присутствует в наших обзорах подержанных автомобилей.

Запчасти и ремонт Honda - не из дешевых. Но при должном уходе CR-V ломается редко и, самое главное, прогнозируемо. Для ухоженного экземпляра и 150 тыс км пробега солидным возрастом не назовешь. Многие владельцы проезжают без крупных ремонтов по 200-250 тыс км.

За 500-600 тыс грн уже можно присмотреться к CR-V следующего поколения (2013-2014 гг), их сейчас появилось довольно много. В этот период Honda снизила активность в Украине, но перегонщики активно везут такие машины из США и Канады.

В сущности, это все тот же старый добрый CR-V, только на некоторых модификациях c 2-литровым мотором появляется вариатор, который менее надежен и долговечен, чем классическая АКПП. Хотя и с вариаторами есть случаи беспроблемной эксплуатации более 200 тыс км.

Это очень надежный и долговечный автомобиль, который хотя и не является внедорожником, все же более практичен, чем дешевые кроссоверы, которые можно присмотреть в автосалонах за те же деньги. CR-V не любит бездорожья, но благодаря полному приводу и отличной управляемости является удобным и безопасным средством передвижения зимой.

Просторный салон и довольно вместительный багажник также позволяют говорить о тотальном преимуществе перед дешевыми компактными кроссоверами из салона за те же деньги.

Toyota Land Cruiser Prado

Легендарный “прадик” - мечта многих прагматично мыслящих людей. Ну или тех, кто хочет думать, что мыслит прагматично.

Бытует мнение, что “Toyota не ломается”, а “Prado - вечный автомобиль”. На самом деле, это, конечно, преувеличение. Ломается все, в том числе и Prado, а запчасти на эту модель порой стоят не меньше, чем на какого-нибудь “немца”.

Другой вопрос, что Prado долго не ломается и способен прощать нерадивое обслуживание и пренебрежительное отношение хозяина к сервису. Немецкие авто последнего десятилетия, к примеру, за такое жестоко наказывают своих хозяев.

Главное - тщательно выбирать. Многие владельцы настолько верят в то, что Prado - вечная машина, что забывают вовремя и качественно ее обслуживать. А убитый “прадик” потребует таких затрат на восстановление, что впору будет узнавать, почему нынче принимают почки на черном медицинском рынке.

Также не стоит покупать дизельный Prado. Мастера говорят, что дизели Toyota тех лет не отличаются большой надежность, к тому же, они у нас редкость, найти дизелиста, который в них разбирается, тяжело, а запчасти - дефицит.

Ну и самый важный и спорный момент - брать или не брать “араба”. В Украине огромное количество Prado, завезенных с Ближнего Востока. Они имеют более слабую печку, но аж два кондиционера. И более половины из них оснащаются 2,7-литровым мотором. Он слабее и прожорливее 4-литрового с которым идут остальные “арабы” или Prado, официально продававшиеся в Украине.

Отсутствие антикоррозийной обработки у “арабов” - это миф. Так что, с этой точки зрения можно смело брать машину с Востока.

Другой вопрос, что с антикором у “прадиков” в принципе не сложилось. На текущий момент большинство машин тех лет уже имеют очаги коррозии снизу. Просто большинство владельцев не часто заглядывает под машину. Зачастую первой начинает ржаветь рама. Но это как раз не самое страшное - она толстая и прочная, ей гнить долго. Хуже, когда очаги коррозии появляются на днище.

Словом, выбирая “прадик” столь солидного возраста, лучше тщательно осмотреть его на подъемнике. И отказаться от покупки экземпляра, которому скоро предначертано свидание со сварщиками.

Ну а “живой” Prado - это действительно вещь.

В пределах 500-600 тыс грн можно купить отличный “прадик” в 120-м кузове последних лет выпуска (2006-2008 гг). В любом случае, эта машина будет во всем наголову лучше современного компактного кроссовера за те же деньги. Prado не только даст фору на бездорожье и более практичен и комфортен, но он еще и продолжит оставаться на ходу, когда купленный новым дешевый кроссовер уже отправится на металлолом.

Mitsubishi Pajero Sport

Pajero Sport первого поколения был крайне популярен в Украине. Да почему был, остается до сих пор. Благодаря удивительно прочной и надежной конструкции, высокой ремонтопригодности и примитивным неубиваемым двигателям этих машин до сих пор полно на дорогах. Причем, не только последних годов выпуска (а первое поколение модели выпускалось до 2008 года), а и более ранних (начала 2000-х).

Второе поколение зарекомендовало себя как не менее живучее. По отзывам мастеров и владельцев, экземпляры 2008-2009 гг с пробегами более 200 тыс км при должном уходе доставляют минимум проблем.

Больше всего головной боли доставляют не двигатели, коробка передач или ходовая, а… лакокрасочное покрытие. Причем, чаще всего, по мелочи - быстро “зацветают” сколы на капоте, дверях, порогах, арках. Словом, владельцы Pajero Sport - частые гости у автомаляров.

Ну и конечно, не стоит покупать подержанный Pajero Sport у владельца, который яростно убивал его на бездорожье. Хотя машина создана для таких условий (это один из последних рамных внедорожников в мире), именно такие нагрузки и способны прикончить машину раньше срока.

Но если купить Pajero Sport в хорошем состоянии (а наш условный бюджет порядка 450-550 тыс грн позволяет говорить о машинах 2011-2012 гг), то она будет исправно служить еще долго.

На профильных сервисах рекомендуют уделять больше всего внимания состояния раздатки и полного привода - если они были “убиты” на бездорожье, то от покупки такого экземпляра лучше отказаться. Также лучше не брать бензиновую версию. Не только потому, что она адски прожорлива. Просто 2,5-литровый дизель Pajero Sport зарекомендовал себя как более надежное решение.

Suzuki Grand Vitara

Новая Suzuki Vitara - очень приятный во всех отношениях автомобиль. Но с некоторых точек зрения, старая Grand Vitara была в разы лучше.

В частности, это был настоящий, а не номинальный внедорожник, с интегрированной рамой,“понижайками” и “блокировками”. Да в нынешней Vitara они тоже есть, но брутальности в новой машине намного меньше.

Неудивительно, что многие владельцы Grand Vitara попросту отказываются пересаживаться на что-то другое и только обновляют свои машины на более новые.

За 400-500 тыс можно найти отличный экземпляр 2013-2014 гг, а чуток добавив можно и вовсе купить совсем свежую машину (2015-2016 гг). Собственно, за 645 тыс уже можно купить новый автомобиль, но в совсем “голой” комплектации. Версия с “автоматом” будет стоить уже 750 тыс. грн. Это выше, чем бюджет, озвученный в условиях этого обзора, поэтому вернемся к подержанным экземплярам.

Между машинами 2013 и, скажем, 2015 года практически не будет разницы в оснащении (менялись разве что модели мультимедийной системы и какие-то косметические мелочи).

Оба двигателя (2 и 2,4 л) одинаково надежны, хотя по отзывам некоторых мастеров 2-литровый чуть надежнее и проще в обслуживании. Чаще всего беды бывают из-за дешевых газовых установок, которые некоторые чрезмерно экономные владельцы ставят на эти прожорливые моторы.

Старообрядный 4-ступенчатый “автомат” мастера называют вечным, при условии, что его не гоняли в хвост и гриву.

Словом, купив Grand Vitara в приличном состоянии с пробегом менее 100 тыс км, а озвученный бюджет это вполне позволяет, можно рассчитывать на долгие годы беспроблемной эксплуатации.

Volvo XC90

И напоследок, как всегда, о премиум-сегменте. Что если хочется за умеренные деньги купить максимум комфорта?

В таком случае, выбор вполне может пасть на Volvo.

Машины шведского концерна превосходят немецкие по надежности и не уступают им по комфорту. Во всяком случае, так считают поклонники Volvo. Фанаты “немцев” говорят, что Volvo - это скучно.

Но сейчас не об этом. Если речь идет о покупке подержанного премиального кроссовера, то сложно избежать рассмотрения кандидатуры Volvo XC90.

Мы, конечно же, говорим о первом поколении модели, которое было весьма популярным и востребованным. Достаточно сказать, что оно выпускалось целых 12 лет (!) - с 2002 по 2014 год.

Машина стала долгожителем благодаря сочетанию таких качеств, как комфорт, практичность и надежность. XC90 - не полноценный внедорожник, но для комфортной езды зимой, а также преодоления легкого бездорожья машина отлично подходит.

Оснащение, комфорт и управляемость здесь на действительно премиальном уровне. Не говоря уже о безопасности, тут Volvo в рекламе не нуждается.

Мастера профильных автосервисов говорят, что XC90 не лишена слабых мест, но у кого их нет? В частности, есть вопросы к ходовой и некоторым моментам по электрике. Однако, это “цветочки” по сравнению с немецкими премиальными авто, которые ломаются в среднем значительно чаще, а их практический ресурс ощутимо меньше.

Есть нарекания и к АКПП, у активных водителей коробка часто “приезжает” на ремонт уже к 200 тыс км.

Мастера рекомендуют не связываться с мотором 4,4 л (это разработка японской компании Yamaha), после 2008 года Volvo от него отказалась. Мотор хоть и мощный, но не особенно надежный и довольно непростой в обслуживании.

Атмосферный мотор 3,2 л либо турбированный 2,5 л - оптимальный выбор для XC90. Встречается также дизель 2,4 л - довольно надежный и долговечный мотор.

В бюджете 500-600 тыс грн можно поискать хороший XC90 примерно 2008-2010 гг. У таких авто пробеги зачастую приближаются к 200 тыс км, но для ухоженного XC90 ни 10 лет, ни 200 тыс пробега приговором не являются. Это один из лучших кроссоверов в своем классе.