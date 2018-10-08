Peugeot готовит к выходу гибридный универсал

В компании Peugeot намерены сделать "заряженную" версию нового поколения модели 508, которая получит гибридную силовую установку и полный привод.

Марка планирует сделать R-версию 508 с гибридным двигателем, мощность которого составит не менее 350 л.с., сообщает Motor1 со ссылкой на высокопоставленного инсайдера внутри Peugeot.

В начале октября на автосалоне в Париже были представлены гибридные модификации кроссовера 3008, а также лифтбека и универсала 508 последнего поколения. Ожидается, что у 508 R сохранятся те же 1,6-литровый бензиновый двигатель с турбонаддувом и 2 электродвигателя, но мощность ДВС будет увеличена, а батарею на 13,2 кВт/ч могут заменить на более емкую.

По слухам, новый гибридный Peugeot 508 R сможет разгоняться до 100 км/ч за 4,5 секунды и будет развивать максимальную скорость в 250 км/ч. Традиционно, максимальная скорость версий R ограничивают электроникой.

Главный дизайнер Peugeot Жиль Видаль ранее уже намекал на то, что появится 508 R и он будет флагманской модификацией модели. Ожидается, что новинка получит 20- или даже 21-дюймовые колеса.

При этом внедорожный вариант универсала Peugeot 508 RXH, конкурирующий с Audi A4 Allroad, в новом поколении не выйдет из-за того, что подобная версия пользовалась низким спросом у покупателей.

Ранее НВ сообщало, что Skoda анонсировала гибридную версию Octavia RS. План Skoda на ближайшие годы включает в себя активную электрификацию модельного ряда, начиная с обновленного Superb в 2019 году. Затем появится гибридный Kodiaq, следом будет Octavia и ее спортивная версия RS. Случится это не раньше 2020 года.