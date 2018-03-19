Первый кроссовер бренда Aston Martin получит имя Varekai

Компания Aston Martin зарегистрировала в бюро интеллектуальной собственности Великобритании новое наименование Varekai.

Это имя, судя по всему, получит кроссовер, прототип которого был показан в 2015 году под названием DBX, пишет AutoExpress.

Как говорится в документах, слово Varekai будет использоваться для "легковых автомобилей и гоночных автомобилей и их частей". Представители Aston Martin отказались от комментариев, но Varekai соответствует политике номенклатуры фирмы, находясь в ряду таких автомобилей, как Vantage, Vanquish и Valkyrie.

Слово Varekai взято из одного из диалектов цыган, в котором оно означает "где угодно". Это, скорее всего, будет отсылкой на проходимость модели DBX, которая станет первым внедорожником в истории фирмы.

По словам Марека Райхмана, дизайн-директора компании Aston Martin, серийная машина будет иметь пять дверей и более традиционный силуэт.

В продажу Aston Martin Varekai поступит с двумя бензиновыми двигателями. Базовым будет V8 4.0 с двумя турбокомпрессорами и непосредственным впрыском. Топ-версия получит дефорсированный агрегат V12 5.2. Также Varekai обзаведется гибридной модификацией. Выход кроссовера на рынок ожидается в 2019 году.

Производство модели наладят на новом предприятии в Сейнт Атане в Уэльсе. Предполагается, что Aston Martin Varekai будет конкурировать с Bentley Bentayga, Lamborghini Urus, Maserati Levante, а также с топовыми версиями Range Rover и Porsche Cayenne.

Ранее НВ сообщало, что бывший дизайнер Aston Martin представил роскошного конкурента Tesla Model S. Хенрик Фискер показал на выставке в США электрокар Fisker Emotion с запасом хода 650 километров. Седан построен с использованием алюминия и карбона. Доступ в салон открывают двери типа "крылья бабочки".