Оргазм для евробляхеров. Как новые экологические нормы ЕС отразятся на украинском автомобильном рынке

В Европе приняли новые жесткие нормы автомобильных выхлопов. Страны планируют сократить количество вредных выбросов на 20% до 2025 года и на 40% к 2030 году.

“Евробляхи” стали нарицательным именем в Украине за последние несколько лет. Пока власти определяются с регламентом по растаможке и регистрации авто на европейских номерах, автолюбители разделились на два лагеря: тех, кто клеймит “бляхи” и тех, кто их покупает.

Конечно, в экспертной среде вряд ли встретишь литовский Golf или польскую BMW, - автожурналисты говорят о самосознании, справедливой уплате налогов, экологии, безопасности, в конце-концов. Но все их аргументы разбиваются лишь об один критерий по подбору машины для массовой аудитории - цену.

Только мертвый бы не заметил, что Украина стала кладбищем для автохлама из Европы. Старые иномарки заполонили как глухие села, так и большие города по всей стране. А теперь их может стать еще больше.

Что произошло?

Как уже писало НВ, на прошлой неделе в Европейском союзе договорились о сокращении выбросов углекислого газа до 2030 года.

Европарламент согласовал еще более жесткие нормы CO2: допустимое сейчас количество выбросов должны снизить на 20% до 2025-го и на 40% к 2030-му.

Кроме этого, парламентарии предлагают сделать так, чтобы 35% автомобилей, которые будут продаваться с 2030 года, принадлежали к категории транспортных средств с низким уровнем вредных выбросов.

Почему это важно?

Проблема загрязнения давно является камнем преткновения во многих европейских странах. Одни из первых затрубили Париж, Мадрид и Афины: главы этих городов еще два года назад объявили о планах убрать все дизельные авто со своих дорог к 2025-му.

Пару дней назад суд Берлина и вовсе запретил проезд старых дизельных транспортных средств на нескольких улицах в центре города, чтобы уменьшить уровень вредных выбросов в немецкой столице.

Введение новых норм стало резонансным, поскольку ожидалось, что на этот период ЕС утвердит в два раза меньшие ограничения. А с такими цифрами, в следующие 10 лет, производители вынуждены будут ограничить выход CO2 из своих авто почти в половину.

Ведущий программы Едем дальше на Радио НВ Виктор Стельмах объяснил, что из-за этого, к 2050 году могут исчезнуть автомобили с двигателями внутреннего сгорания, поскольку уже сейчас автопроизводители не разрабатывают новые силовые установки на ископаемом топливе.

При чем здесь Украина?

А при том, что на наше автокладбище теперь могут зайти еще больше небезопасных для цивилизованного мира машин.

По разным оценкам, в Украину уже ввезли от 500 тыс. до 2 млн. старых автомобилей из "клондайков" для перекупщиков - Польщи, Литвы, Чехии, Болгарии и т.д. Внимание, вопрос: куда поедут миллионы пока еще легальных в ЕС авто через несколько лет?

В идеале, не только украинские политики, но и сами граждане должны перенять европейский опыт по сокращению выбросов и защите окружающей среды, ведь ситуация с экологией в нашей стране, мягко говоря, не очень.

Сторонники евроблях уже придумали изящный и в то же время "железобетонный" аргумент против упреков в завозе нерастаможенных авто. Они говорят, что, мол, сначала экономика, а потом экология. И тем самым расписываются в отнюдь не европейском стремлении игнорировать будущее своих детей в пользу сиюминутной выгоды.

Те евробляхеры, что хотят выглядеть чуточку солиднее, в таких спорах также доказывают, что в Украине и так много старых неэкологичных авто. Если их станет "чуточку" больше - хуже уже не будет.

Хотя, думать о своем будущем, наверное, не приходится, когда выпадает возможность взять потертый кожаный салон и коробку автомат за пару тысяч долларов.

Помимо этого, существует негласное мнение, что не состоящая в ЕС Украина является важным звеном в нелегальной цепочке збыта авто с Европы. Дескать, зачем втридорога утилизировать старые машины, если на этом можно еще и подзаработать, продав их украинцам, как бусы аборигенам.

Не привыкшей к двухзонному климат-контролю стране это только в радость: теперь у нас существует целое "объединение собственников авто на еврономерах", которые борятся не только за легализацию своих железных коней, но и за "отмену ограничений Евро 5 и ниже".

Естественно, экономический рост, возможность почувствовать себя автовладельцем, развитие автопарков для мелких бизнесов - все это весомые "за". Только вот цивилизованный мир как-то, наоборот, отказывается от первобытного сжигания топлива внутри старых моторов в пользу каршеринга, электромобильности и развития качественного общественного транспорта.

Оказывается, одобрять Илона Маска лучше получается в интернете, чем наяву.

Вывод

По мнению главного редактора журнала Автоцентр Владислава Матяша, новые жесткие нормы выбросов в Европе вряд ли изменят ситуацию в Украине к лучшему: “Конечно, такие инициативы похвальны, но в нашем случае, когда на дорогах масса легковых и грузовиков, которые в лучшем случае соответствует нормам Евро-2, они выглядит несколько абсурдно”, - рассказал Владислав НВ.

Главред Автоцентра говорит, что изменения в Европе со временем повлияют на вторичный рынок: “Предложение тех машин, от которых вынуждены избавиться, будет расти. Но что касается именно евроблях, то все будет зависеть от того, наведут ли с ними порядок в целом. К сожалению, большая часть машин из этой категории, находятся в плачевном техническом состоянии, в том числе это касается и выхлопов”.

Министр экологии Украины Остап Семерак уже предупреждал, что государство должно постепенно перенимать европейские стандарты, чтобы не стать свалкой старых авто.

Хотя, может проблема действительно преувеличенная? Вон даже президент США Дональд Трамп считает, что в глобальном потеплении нет вины человека. Осталось ему только благословить украинцев на “безопасные” авто 20-летней давности, которые покрывают отечественные “дороги” маслянистыми удобрениями.