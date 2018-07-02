02 июля 2018, понедельник

Опоздали всего на полгода. Tesla достигла запланированных объемов производства Model 3

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Компания Tesla увеличила производство Model 3
Фото: Autowp.ru

Компания Tesla увеличила производство Model 3

В течение последней недели июня Tesla произвела 5 000 электромобилей Model 3.

Изначально таких показателей планировалось достичь в конце 2017 года, пишет TechCrunch

Пятитысячная Model 3 сошла с конвейера рано утром в воскресенье, 1 июля, то есть немного позже, чем обещал Илон Маск в своих последних заявлениях. Маск некоторое время назад уверял, что цель будет достигнута до конца июня. Тем не менее, работники завода удостоились похвалы от главы Tesla.

"Мы сделали это! Что за удивительная работа прекрасной команды. Очень горжусь работать с вами. Это честь для меня", - написал Илон Маск в письме сотрудникам.

Также Маск написал в твиттере в воскресенье, что компания Tesla произвела 7 000 автомобилей за семь дней. При этом не указано, была ли это комбинация Model S, Model X и Model 3, или речь идет только о Model 3.

В Tesla рассчитывали выйти на такой уровень производства электрических автомобилей еще в конце 2017 года, однако из-за серии проблем в технологическом процессе сделать этого не удавалось.

В ближайшие дни компания должна опубликовать полный отчет об объемах производства и поставках автомобилей по итогам второго квартала текущего года, который позволит узнать о новых целях.

Ранее НВ сообщало, что генеральный директор Tesla Маск обнародовал фотографии роботизированного процесса сборки новой модели Tesla – Model 3. Маск показал мастерскую, где красят автомобили, а также экземпляры Model 3, которые красят в мастерской. Генеральный директор также поделился изображениями производства сидений и показал большую партию приводов Tesla.

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