Опередили Google. В автопарке Apple уже 55 беспилотных авто

У компании Apple теперь есть 55 самоуправляемых автомобилей, зарегистрированных в Департаменте автотранспорта Калифорнии.

В начале 2018 года этот показатель составлял 27 машин, а на старте испытаний - всего три, сообщает TechCrunch.

После этого парк беспилотников Apple стал вторым по размеру в Калифорнии. Первое место удерживает GM Cruise — у этой компании зарегистрировано 104 самоуправляемых автомобиля и 407 водителей.

По данным Департамента автотранспорта Калифорнии, в настоящее время число зарегистрированных в штате беспилотных автомобилей составляет 409 единиц, лицензии на их тестирование получили почти 1600 водителей. В общей сложности Департамент выдал подобные разрешения 53 компаниям.

Интересно, что компания Waimo, одно из подразделений Google, получила лишь 51 лицензию на беспилотные автомобили. Это - третий показатель по Калифорнии, после GM Cruise и Apple. Далее в списке следуют Tesla (39 машин), Drive.Ai (14 машин) и Zoox Inc (12 машин).

В апреле 2017 года НВ сообщало, что Apple получила лицензию на испытания беспилотных автомобилей на дорогах Калифорнии. Тогда в выданных разрешительных документах были указаны лишь три гибридных автомобиля Lexus RX450h 2015 года выпуска и шесть водителей-испытателей.

Интересно, что только в июне 2017 года глава Apple Тим Кук впервые подтвердил, что в его компании есть подразделение, которое разрабатывает технологии для автономных автомобилей.