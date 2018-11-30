Очень красиво. Audi представила концепт конкурента Tesla Model S

На автосалоне в Лос-Анджелесе состоялась премьера нового концепт-кара Audi e-Tron GT, который в серийном варианте станет конкурентом для Tesla Model S.
В ближайшее время прототип превратится в серийный электрический седан марки, сообщает Motor1.
Компания Audi, как и другие подразделения концерна Volkswagen, активно инвестирует в развитие электрокаров. В 2018 году появился электрокроссовер Audi e-tron, в 2019-м запланирован дебют хэтчбека Audi e-tron Sportback, а к концу 2020 года выйдет и седан Audi e-tron GT.
Новый седан, который создается как конкурент Tesla Model S, разработан в сотрудничестве с Porsche. В основу Audi e-tron GT легла новая плоская платформа, в которой аккумулятор на 90 кВт/ч расположен в пространстве между осями. Ожидаемый запас хода — более 400 километров без дозарядки.
Кузов построен из сочетания материалов — элементы крыши карбоновые, а остальное приходится на легкие алюминиевые детали и высокопрочную сталь.
В движение новый электромобиль приводят два электромотора общей мощностью 590 л.с., которые одновременно обеспечивают полный привод и возможность гибкой векторизации тяги на колеса. e-tron GT также получил систему рекуперации энергии на торможениях и зарядку на 800 В.
Интерьер, несмотря на свою футуристичность, выдержан в стилистике современных моделей Audi и отличается цифровой панелью приборов, сенсорными экранами на центральной консоли и центральном тоннеле. В оснащение электромобиля также входят современные системы активной безопасности.
Ранее НВ сообщало, что компании Audi и Airbus продемонстрировали уменьшенную модель системы Pop.Up Next, которая предназначена для перемещения электрокаров по воздуху. Система Pop.Up Next должна появиться на рынке примерно через десять лет и пользоваться ей смогут даже те, у кого нет водительских прав.
Журнал НВ
по специальной цене
Подписка на журнал Новое Время до конца ноября дешевле на 100 грн! Подпишитесь сейчас на 12 месяцев всего за 559 грн.Подписаться на журнал
Комментарии
Правила комментирования