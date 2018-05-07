Обновленный кроссовер Porsche заметили без камуфляжа

На тестах в Германии заметили кроссовер Porsche Macan 2019 модельного года.

Заметнее всего у обновленного Macan переработана передняя часть кузова, включая бампер и оптику, сообщает издание Carscoops.

Судя по снимку, после рестайлинга кроссовер получит более узкие указатели поворота, а также видоизмененные фары головного света и легкосплавные колесные диски нового дизайна. Также можно заметить новый облик нижнего сплиттера.

По предварительным данным, в линейку двигателей войдут новый бензиновые наддувные шестицилиндровые моторы рабочим объемом 2,9 и 3,0 литра, которые заменят прежние агрегаты объемом 3,0 и 3,6 литра. Также не исключено, что у Macan появится версия с гибридной силовой установкой.

Предполагается, что автомобиль получит полностью цифровую панель приборов, и новую информационно-развлекательную систему последнего поколения.

Также в кроссовер обещают установить новые функции ассистентов для поддержки водителя, такие как Night Vision Assist, Lane Change Assist, Lane Keeping Assist и Traffic Jam Assist. Эти программы доступны на модели Cayenne 2018 года и могут перейти к обновленному Macan.

Ранее НВ сообщало, что компания Audi опубликовала первое тизерное изображение своего нового кроссовера, не уточнив название модели. Судя по всему, это тизер модели Q8, которая уже несколько месяцев проходит тесты.