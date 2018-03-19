Новый Subaru Outback получил большой набор инноваций и прибыл в Украину

В Украине официально стартовали продажи нового кроссовера Subaru Outback.

Внешний вид авто обновился благодаря более агрессивной решетке радиатора, измененному дизайну переднего бампера и новым светодиодным фарам. Оптика теперь наделена функцией адаптивного поворота фар головного света (SRH) и автоматическим переключением дальнего света фар. Профиль машины теперь интереснее благодаря 18-дюймовым дискам аэродинамического дизайна. Производитель предлагает десять различных цветов кузова типа металлик и перламутр.

Обновления в салоне Subaru Outback 2018 заметны невооруженным глазом. Так на передней консоли появился 8-дюймовый сенсорный дисплей мультимедийной системы. Информационно-развлекательная система оперативно подключает телефон, прокладывает маршрут благодаря навигации TomTom, поддерживает протоколы Apple CarPlay и Android Auto. Кроме этого, на дисплей выводится информация с трех камер обзора – передней, задней и боковой.

В качестве опции Subaru Outback может комплектоваться люком в крыше, который имеет несколько фиксированных положений. Также зона подлокотников, полочки для смартфонов и подстаканники подсвечиваются синим светом. Второй ряд сидений получил регулировки угла наклона спинки. Для салона нового Outback доступны несколько видов оббивки: светлый и темный кожаный салон, а также качественный текстильный вариант.

В Subaru Outback 2018 установлен ​​целый ряд электронных ассистентов. Главным новшеством является система помощи водителю EyeSight. За мониторинг дорожной ситуации отвечает стереокамера, которая формирует объемное цветное изображение. Система обнаруживает не только различные автомобили, а и мотоциклы, велосипеды и отдельных пешеходов, движущихся по проезжей части. Если система обнаружила потенциальную опасность, она подает предупредительные сигналы: визуальные – на панель приборов, и звуковые – через акустическую систему. При необходимости EyeSight автоматически применяет тормоза, чтобы предотвратить аварию.

Система EyeSight состоит из нескольких элементов, один из которых - адаптивный круиз-контроль. Он держит установленную дистанцию с впереди идущим автомобилем и самостоятельно корректирует скорость для поддержания безопасной дистанции. Система привлекает к своей работе двигатель, трансмиссию и тормоза, чтобы придерживаться общей скорости потока в диапазоне от 0 до 200 км / ч. Интересно, что камеры способны реагировать не только на собственно движущиеся объекты, а и на срабатывание их стоп-сигналов.

Еще одна составляющая EyeSight - система предупреждения о пересечении разметки и отклонения от полосы движения. В случае, если водитель отвлекается от дороги и без включенного «поворотника» пересекает разметку, сразу подается сигнал тревоги. Система предназначена для работы на высоких скоростях, предупреждения о пересечении разметки активируется на скорости выше 60 км / ч.

Также EyeSight все время внимательно следит за транспортом впереди вашей машины. В случае, если в пробке авто впереди трогается с места, а вы отвлеклись на мультимедиа или приятный разговор, то система напомнит вам о том, что можно продолжать движение.

Система предаварийного торможения предупреждает водителя звуком и картинкой об имеющейся на дороге опасности. Если со стороны водителя нет никакой реакции, машина самостоятельно активирует тормоза - так, чтобы предотвратить столкновение или минимизировать последствия аварии. Если в последний момент водитель решил вмешаться в работу системы и тормозить самостоятельно, тогда активируется предаварийный усилитель тормозов.

В случае, если водитель активирует режим трансмиссии Drive вместо Reverse, а стереокамеры замечают впереди авто большой объект (обычно стена паркинга или гаража), система предупреждает об опасности несколькими звуковыми сигналами, а также ограничивает мощность силового агрегата, чтобы помочь избежать наезда на препятствие.

Все комплектации обновленного кроссовера получают в качестве базового оборудования премиальный пакет - Advanced package, включающий систему автоматического управления дальним светом фар HIGH BEAM ASSIST (HBA), систему определения препятствий позади автомобиля - Subaru Rear Vehicle Detection (SRVD) и камеры фронтального и бокового обзора (Front & Side view Camera).

На украинском рынке модель доступна с бензиновым двигателем объемом 2,5 литра. Его мощность составляет 175 л. с., а максимальный крутящий момент - 235 Нм. В смешанном цикле авто расходует всего 7,3 литра топлива на 100 км.

Вместе с 2,5-литровым двигателем работает бесступенчатый цепной вариатор Lineartronic. Обновленный Subaru Outback агрегатируется фирменным для компании симметричным постоянным полным приводом. Оригинальная многодисковая муфта распределяет поток мощности между передними и задними колесами в режиме реального времени, учитывая условия движения.

С новинкой японской компании уже можно ознакомиться в автосалонах всех официальных дилеров.

Запишитесь на тест-драйв: http://subaru.ua/testdrive