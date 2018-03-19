Новый Subaru Outback получил большой набор инноваций и прибыл в Украину

В Украине официально стартовали продажи нового кроссовера Subaru Outback.
Внешний вид авто обновился благодаря более агрессивной решетке радиатора, измененному дизайну переднего бампера и новым светодиодным фарам. Оптика теперь наделена функцией адаптивного поворота фар головного света (SRH) и автоматическим переключением дальнего света фар. Профиль машины теперь интереснее благодаря 18-дюймовым дискам аэродинамического дизайна. Производитель предлагает десять различных цветов кузова типа металлик и перламутр.
Обновления в салоне Subaru Outback 2018 заметны невооруженным глазом. Так на передней консоли появился 8-дюймовый сенсорный дисплей мультимедийной системы. Информационно-развлекательная система оперативно подключает телефон, прокладывает маршрут благодаря навигации TomTom, поддерживает протоколы Apple CarPlay и Android Auto. Кроме этого, на дисплей выводится информация с трех камер обзора – передней, задней и боковой.
В качестве опции Subaru Outback может комплектоваться люком в крыше, который имеет несколько фиксированных положений. Также зона подлокотников, полочки для смартфонов и подстаканники подсвечиваются синим светом. Второй ряд сидений получил регулировки угла наклона спинки. Для салона нового Outback доступны несколько видов оббивки: светлый и темный кожаный салон, а также качественный текстильный вариант.
В Subaru Outback 2018 установлен целый ряд электронных ассистентов. Главным новшеством является система помощи водителю EyeSight. За мониторинг дорожной ситуации отвечает стереокамера, которая формирует объемное цветное изображение. Система обнаруживает не только различные автомобили, а и мотоциклы, велосипеды и отдельных пешеходов, движущихся по проезжей части. Если система обнаружила потенциальную опасность, она подает предупредительные сигналы: визуальные – на панель приборов, и звуковые – через акустическую систему. При необходимости EyeSight автоматически применяет тормоза, чтобы предотвратить аварию.
Система EyeSight состоит из нескольких элементов, один из которых - адаптивный круиз-контроль. Он держит установленную дистанцию с впереди идущим автомобилем и самостоятельно корректирует скорость для поддержания безопасной дистанции. Система привлекает к своей работе двигатель, трансмиссию и тормоза, чтобы придерживаться общей скорости потока в диапазоне от 0 до 200 км / ч. Интересно, что камеры способны реагировать не только на собственно движущиеся объекты, а и на срабатывание их стоп-сигналов.
Еще одна составляющая EyeSight - система предупреждения о пересечении разметки и отклонения от полосы движения. В случае, если водитель отвлекается от дороги и без включенного «поворотника» пересекает разметку, сразу подается сигнал тревоги. Система предназначена для работы на высоких скоростях, предупреждения о пересечении разметки активируется на скорости выше 60 км / ч.
Также EyeSight все время внимательно следит за транспортом впереди вашей машины. В случае, если в пробке авто впереди трогается с места, а вы отвлеклись на мультимедиа или приятный разговор, то система напомнит вам о том, что можно продолжать движение.
Система предаварийного торможения предупреждает водителя звуком и картинкой об имеющейся на дороге опасности. Если со стороны водителя нет никакой реакции, машина самостоятельно активирует тормоза - так, чтобы предотвратить столкновение или минимизировать последствия аварии. Если в последний момент водитель решил вмешаться в работу системы и тормозить самостоятельно, тогда активируется предаварийный усилитель тормозов.
В случае, если водитель активирует режим трансмиссии Drive вместо Reverse, а стереокамеры замечают впереди авто большой объект (обычно стена паркинга или гаража), система предупреждает об опасности несколькими звуковыми сигналами, а также ограничивает мощность силового агрегата, чтобы помочь избежать наезда на препятствие.
Все комплектации обновленного кроссовера получают в качестве базового оборудования премиальный пакет - Advanced package, включающий систему автоматического управления дальним светом фар HIGH BEAM ASSIST (HBA), систему определения препятствий позади автомобиля - Subaru Rear Vehicle Detection (SRVD) и камеры фронтального и бокового обзора (Front & Side view Camera).
На украинском рынке модель доступна с бензиновым двигателем объемом 2,5 литра. Его мощность составляет 175 л. с., а максимальный крутящий момент - 235 Нм. В смешанном цикле авто расходует всего 7,3 литра топлива на 100 км.
Вместе с 2,5-литровым двигателем работает бесступенчатый цепной вариатор Lineartronic. Обновленный Subaru Outback агрегатируется фирменным для компании симметричным постоянным полным приводом. Оригинальная многодисковая муфта распределяет поток мощности между передними и задними колесами в режиме реального времени, учитывая условия движения.
С новинкой японской компании уже можно ознакомиться в автосалонах всех официальных дилеров.
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