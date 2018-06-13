Новый родстер BMW показали до премьеры

Патентнное изображение родстера BMW Z4 третьего поколения попало в Сеть.

Серийную версию новинки покажут на конкурсе элегантности в американском Пеббл Бич, сообщает издание Car Wale.

В отличие от жесткого верха в нынешнем поколении Z4, 2019 Z4 получит мягкую верхнюю крышу. Такое решение нужно для того, чтобы уменьшить массу спорткара. Улучшенная динамика движения и жесткая подвеска будут разделены с Toyota Supra 2019 года модельного года.

Кузов Z5 будет выполнен из углеродного волокна и по составу будет похож на тот, что используется на моделях BMW i3 и i8. У модели длинный капот и крупные каплевидные фары.

По неофициальным данным, базовым мотором возрожденного родстера BMW Z4 станет двухлитровая "турбочетверка", мощностью 251 л.с. Топовая весия Z4 будет оснащена наддувной "шестеркой", выдающей 340 лошадиных сил. Кроме того, родстер будет доступен с более мощной модификацией этого же мотора, развивающей 390 сил.

Ожидается, что автомобиль поступит в продажу в марте 2019 года.

Добавим, компания BMW начнет производство родстера Z4 третьего поколения в конце 2018 года. Сборка новинки будет налажена на заводе Magna Steyr в австрийском Граце.

"Мы очень рады, что можем еще больше укрепить нашу общую позицию в отрасли совместно с BMW Group", — заявил президент Magna Steyr Гюнтер Апфальтер. При этом он не стал уточнять, будет ли с их конвейера также сходить Toyota Supra, которая должна разделить платформу с BMW Z4.