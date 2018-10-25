Новый Lexus стал первым автомобилем с камерой вместо зеркал

Первым серийным автомобилем, который можно купить без привычных зеркал заднего вида, стал новый Lexus ES.

Автомобиль оснащен новой системой Digital Outer Mirrors, которая была анонсирована Lexus в сентябре, пишет Motor1.

Вместо зеркал на передних дверях снаружи установлены компактные камеры, снижающие шум и улучшающие обзорность. Изображение с них выводится на квадратные 5-дюймовые экраны у стоек лобового стекла внутри салона.

Кроме японской марки аналогичное решение подготовила Audi для электромобиля e-tron, а Mercedes-Benz использует 15-дюймовые экраны в салоне и камеры снаружи для тягача Actros. При этом не во всех странах мира законодательство разрешает замену камерами обычных зеркал.

В Японии Lexus ES будет доступен только с гибридной силовой установкой в версии ES 300h, кроме которой можно будет выбрать удлиненный вариант L и спортивный вариант F Sport. В остальном седан идентичен тому, что доступен в Европе и США.

Ранее НВ сообщало, что глава подразделения Lexus на Филиппинах Раймонд Родригес обратился к японской компании с просьбой создать роскошный минивэн. По мнению Родригеса, у автомобиля есть хороший рыночный потенциал в странах Азии.