Новый LEXUS LS: вдохновение японской культуры

Источником вдохновения для изготовления вручную в новом флагманском седане LEXUS LS «плессированной» отделки дверей послужило японское искусство оригами - создание объемных предментов и фигур из простого листа бумаги.

Новый рельефный дизайн внутренних панелей дверей нового Lexus LS сначала был изготовлен из бумаги высококвалифицированным мастером. Финальный трехмерный рисунок повторяет характерный элемент Lexus – «L», причем сочетание линий создает разный эффект при дневном освещении и при подсветке салона в темное время суток.

Создание декоративной панели полностью отражает философию дизайна Lexus. Команда разработчиков Lexus пригласила высококвалифицированного мастера работы со стеклом Кирико (Kiriko). Он вручную разработал дизайн, который сочетает игру света и теней среди десятков тысяч граней и выглядит совершенно под любым углом обзора.

В Украине флагманский седан Lexus LS представлен в гибридной и бензиновой модификациях.

Детальнее – у официальных дилеров Lexus в Украине.

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