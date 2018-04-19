Новый LEXUS LS: вдохновение японской культуры

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Создание декоративной панели полностью отражает философию дизайна Lexus

Создание декоративной панели полностью отражает философию дизайна Lexus

Источником вдохновения для изготовления вручную в новом флагманском седане LEXUS LS «плессированной» отделки дверей послужило японское искусство оригами - создание объемных предментов и фигур из простого листа бумаги. 

Новый рельефный дизайн внутренних панелей дверей нового Lexus LS сначала был изготовлен из бумаги высококвалифицированным мастером. Финальный трехмерный рисунок повторяет характерный элемент Lexus – «L», причем сочетание линий создает разный эффект при дневном освещении и при подсветке салона в темное время суток. 

 

 

Создание декоративной панели полностью отражает философию дизайна Lexus. Команда разработчиков Lexus пригласила высококвалифицированного мастера работы со стеклом Кирико (Kiriko). Он вручную разработал дизайн, который сочетает игру света и теней среди десятков тысяч граней и выглядит совершенно под любым углом обзора.

В Украине флагманский седан Lexus LS представлен в гибридной и бензиновой модификациях.

Детальнее – у официальных дилеров Lexus в Украине. 

www.lexus.ua 

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