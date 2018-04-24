Новый LEXUS LS: опыт поколений

Каждое поколение LS по-своему стремится к высшему уровню роскоши, мастерства исполнения, динамики и безопасности

Главный инженер нового флагманского седана Lexus LS, Тошио Асахи, рассказал – «Седан LS не просто будет олицетворять бренд Lexus, а станет премиальным автомобилем нового поколения, которое символизирует японскую культуру и ее богатые традиции».

Первое поколение модели Lexus LS – автомобиль LS 400 был выпущен в 1989 году и стал настоящей сенсацией премиального сегмента, получив одобрение критиков. В то время автомобиль поразил покупателей новыми стандартами комфорта, характеристиками и плавностью работы двигателя и коробки передач, бесшумностью, качеством, вниманием к деталям и надежностью. Выход модели LS позволил бренду Lexus почти сразу занять лидирующие позиции в премиум сегменте.

Новый LEXUS LS задает более динамичное направление развитию бренда, каждое поколение LS по-своему стремится к высшему уровню роскоши, мастерства исполнения, динамики и безопасности. Демонстрирует гораздо более выразительный дизайн наряду с превосходными ходовыми характеристиками.

Для разработки нового LS компания Lexus решила создать все с чистого листа, полностью пересмотрев представление о том, каким должен быть флагманский седан. Целью было не улучшить то, что бренд уже создал, а превзойти ожидания премиальных покупателей по всему миру. Создать абсолютно новый автомобиль, который сможет максимально приблизиться к эталону совершенства.

В Украине флагманский седан Lexus LS представлен в гибридной и бензиновой модификациях.

Детальнее – у официальных дилеров Lexus в Украине.

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