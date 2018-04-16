Новый LEXUS LS: мастерство Такуми

Каждая деталь флагманского седана LEXUS LS подчеркивает его безупречность и принадлежность к высшей лиги

Новый флагманский седан Lexus LS – это сочетание изящества и эстетичности, которые можно найти в каждом элементе: от освещения салона до отделки модели.

В японской культуре мастеров высшего класса называют "Такуми". Качество, опыт и совершенство - особенности, которые определяют умелую работу мастера Такуми. Каждая деталь флагманского седана LEXUS LS подчеркивает его безупречность и принадлежность к высшей лиге.

На заводе Lexus в японском городе Тахара внедрена программа для мастеров Такуми «Master Craftsmen», которая предусматривает использование их опыта и умения на каждом из основных этапов производства. Чтобы стать мастером Такуми, кандидаты проходят строгий отбор по многим дисциплинам. Условия отбора предусматривают также чисто японское испытание, в основе которого лежит искусство складывания фигурок из бумаги – оригами: для того, чтобы стать мастером Такуми, необходимо сложить оригами-фигурку кошки. Но не доминантной рукой и менее чем за 90 секунд. Умения и навыки мастеров Такуми используются также в некоторых роботизированных процессах производства, что позволяет вывести стандарты точности на качественно новый уровень.

В Украине флагманский седан Lexus LS представлены в гибридной и бензиновой модификациях.

Детальнее - у официальных дилеров Lexus в Украине.

www.lexus.ua