Новый кроссовер Audi вывели на тесты

Компания Audi начала испытывать новое поколение кроссовера RS Q3, которое сделано на базе последней версии модели.
Прототипы заряженной версии кроссовера тестируют в Южной Европе, пишет Motor1.
Несмотря на камуфляж, опознать в кроссовере RS-версию можно по овальным патрубкам выхлопа, которые являются отличительной чертой моделей Audi Sport. Кроме прочего виден и новый аэродинамический обвес с более агрессивными, чем у простого Q3, бамперами.
Примечательно, что у прототипа RS Q3 необычный рисунок радиаторной решетки, который не напоминает ничего из серийных RS-моделей и даже у прототипа RS Q8 другая решетка. Не исключено, что у Audi появилось желание сделать отличительной чертой модификаций Audi Sport еще и новую решетку радиатора.
Информации о технических характеристиках модели пока нет, но скорее всего речь идет о 2,5-литровом турбомоторе мощностью не менее 400 л.с. Аналогичный агрегат уже устанавливается на хэтчбек Audi RS3 и купе/кабриолет Audi TT RS.
Стоит отметить, что премьеры Audi RS Q3 придется подождать. Первой на рынок выйдет версия Audi SQ3 — мощностью примерно 300 л.с. — которую должны показать весной 2019 года в Женеве. Модель RS Q3 дебютирует либо в конце 2019 года, либо в начале 2020 года.
Ранее НВ сообщало, что компания Audi вывела на тесты новую модификацию модели A7 Sportback. Судя по выхлопным трубам, речь идет о флагманском варианте RS7. Похоже, новинка получит турбированный 4-литровый V8 от последнего поколения Porsche Panamera Turbo.
Журнал НВ
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