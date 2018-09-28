28 сентября 2018, пятница

Новый гиперкар от Mercedes получил имя

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Mercedes готовит новый суперкар
Фото: Mercedes

Mercedes готовит новый суперкар

Компания Mercedes-AMG официально подтвердила, что гибридный гиперкар марки будет называться просто One.

Название Project One решено оставить для концепт-кара, пишет Motor1

Помимо информации о названии модели в Mercedes-AMG раскрыли некоторые технические данные автомобиля. Например, известно, что заднее антикрыло будет работать в двух режимах — для увеличения прижимной силы и для режима максимальной скорости.

Ожидается, что машина с гибридным 1,6-литровым V6 с турбонаддувом и 4 электромоторами позволит развивать более 350 км/ч, что для 1000-сильного гиперкара нормально.

На автосалоне в Париже в начале октября, как ожидается, Mercedes-AMG раскроет больше технических данных о машине.

По неофициальным данным, Mercedes-AMG One способен ускоряться с места до 100 км/ч примерно за 2,5 секунды, а на разгон до 200 км/ч уходит не более шести секунд.

Всего будет построено 275 таких гиперкаров. Все они уже заказаны, цены начинались с 2 275 000 евро. AMG получил около 1100 запросов на новый суперкар, то есть в четыре раза больше, чем планируемый тираж новинки.

Ранее НВ сообщало, что тюнинг-ателье Brabus представило модель внедорожника 700 Widestar, который создан на основе Mercedes-AMG G63 последнего поколения. Brabus 700 Widestar с места до 100 км/ч разгоняется за 4,3 секунды против 4,4 секунды у Mercedes-AMG G63. Максимальная скорость тюнинг-модели составляет 240 км/ч.

 

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