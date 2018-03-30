Новые проблемы. По мнению аналитиков, Tesla использует слишком много промышленных роботов

Аналитики из компании Bernstein Макс Уорбертон и Тони Сакконаги полагают, что чрезмерная автоматизация завода Tesla негативно влияет на развитие компании.

Именно из-за увлечения производственными роботами Tesla не может достаточно быстро производить долгожданную модель Tesla Model 3, уверяет TechCrunch.

"Tesla попыталась создать гиперавтоматизицию окончательной сборки на заводе во Фримонте. Мы считаем, что Tesla слишком амбициозна в автоматизации производства Tesla Model 3", - говорится в отчете Уорбертона.

Дело в том, что в дополнение к автоматизации штамповки, окраски и сварки, Tesla также пытается автоматизировать процесс окончательной сборки, то есть фактическое размещение деталей в автомобилях. При этом, если Tesla попытается автоматизировать 50% задач в окончательной сборке, она сократит только около пяти часов человеческого труда.

По подсчетам экспертов, финальная сборка требует 10 человеко-часов работы. На обычном заводе, финальная сборка автоматизирована не более чем на 5%. В Tesla она автоматизирована на порядок больше, что экономит порядка 5 часов. Себестоимость каждой машины за счет экономии на зарплате падает примерно на $150 (пять часов по $30 в час). Но появилась нужда в намного большем количестве инженеров, чтобы следить за роботами и налаживать их работу (такой инженер зарабатывает уже порядка $100 в час).

Также эксперты отмечают, что многие автопроизводители, в том числе в Японии, специально ограничивают автоматизацию, потому что после какого-то уровня она начинает негативно влиять на качество.

Ранее НВ сообщало, что инвестиционный директор Vilas Capital Management Джон Инн Томпсон предсказал что компания обанкротится через 3-6 месяцев. По его словам, спасти компанию могут только вливание личных средств Илона Маска.

"Без сомнений, Tesla на гране банкротства", — написал Томпсон в письме клиентам. Он объяснил это тем, что компании будет сложно привлечь финансирование из-за проблем с поставками Model 3, падающим спросом на Model S и X, а также вероятное ухудшение кредитного рейтинга Moody’s — с B- до CCC.